Thiaguinho faz declaração emocionante para fã: 'Me emocionou'

Thiaguinho usou as suas redes sociais para fazer uma declaração emocionante para uma fã que possui autismo. O cantor se emocionou com a jovem

Em suas redes sociais, Thiaguinho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Em sua conta no Instagram, o cantor decidiu fazer uma homenagem para uma de suas fãs.

O artista publicou um vídeo em que a jovem Ana Poetisa surge dançando e cantando durante um show em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Thiaguinho também fez questão de chamar a moça no palco e tirar algumas fotos com ela.

"Oi, Ana Poetisa!!! Ontem, no show em Casimiro de Abreu/RJ, você me emocionou e muito. Te ver cantando todas as músicas novas do meu álbum Sorte me chamou a atenção demais! Fiz o show todo te olhando e admirando. Óbvio que quis te conhecer e suas frases mexeram comigo. 'Sou autista e sua voz me salva nas minhas crises de ansiedade'. Saiba que sua presença, sua voz e seu carinho salvaram também meu dia e minha vida ontem também! Mais uma história para ficar guardada no meu coração!

Que honra viver essa missão! Um beijo gigante para você e que prazer te conhecer", escreveu ele na legenda da publicação.

Vida amorosa

A influenciadora digital e empresária Carol Peixinho abriu o coração e falou sobre o relacionamento discreto com o cantor Thiaguinho. Juntos há quase três anos, o casal compartilha somente o necessário quando se trata da vida a dois.

Em entrevista à Quem, Carol revelou o motivo de manter o namoro sem muita exposição. "Relacionamento é muito precioso para ser tão exposto, né?! Acho que quando se vive longe dos holofotes, é pouco provável que causem algum ruído significativo na nossa relação", iniciou a ex-participante do BBB 19.

"Acreditamos muito em energia também, então se blindar está sempre nos nossos planos", completou a companheira de Thiaguinho. Embora tenham assumido publicamente o romance somente no início de 2022, os dois estão juntos desde agosto de 2021.

Apesar de não possuírem um noivado oficialmente anunciado, os famosos garantem que o casamento está por vir. Em entrevista à RedeTV!, o cantor explicou que preza bastante pelo casamento. "Eu acho lindo [casar], eu vim de uma família maravilhosa, meus pais são casados até hoje e é uma base que me sustenta em relação à criação, valores e acho isso muito importante", declarou Thiaguinho, na ocasião.