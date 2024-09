Isabel Teixeira volta à TV em menos de seis meses: ‘Minha imagem só descansa quando eu morrer’

Depois de Helena de Elas por Elas, a atriz Isabel Teixeira está de volta à TV na nova novela Volta por Cima. Na trama, ela dá vida Violeta, viúva de um grande contraventor

Volta por Cima, a próxima novela das 7 da TV Globo, que entra no lugar de Família É Tudo, estreia no dia 30 de setembro contando a história de um núcleo familiar com uma herança um pouco peculiar: a contravenção. A trama de Claudia Souto traz de volta à telinha a atriz Isabel Teixeira (50), intérprete de Violeta Castilho, viúva de um grande contraventor.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 17, com a particiação da CARAS Brasil, a artista fala sobre a sua personagem e entrega que está adorando voltar para a telinha tão pouco tempo após o fim de Elas por Elas. “Minha imagem só descansa quando eu morrer”, garante.

Isabel inicia falando sobre a diferença entre as personagens Helena (de Elas por Elas, que chegou ao fim em abril deste ano) e Violeta. Apesar das duas serem vilães, ela afirma que a construção de cada uma delas foi totalmente diferente. “Porque acho que a vilania das duas é de outra origem, pois são duas novelas totalmente diferentes. Acho que a violeta, pra mim, é uma composição de parte da palavra escrita ali no texto e também de uma pesquisa que eu fui fazendo. Existe toda uma construção hierárquica que é visível na contravenção e que fui tentando entender isso para entender onde ela estava. Então, é uma personagem que faz parte da contravenção, que nasceu na contravenção, foi criada por essa contravenção; pra ela, isso é o natural dela”, fala.

“É louco isso, dos personagens serem carismáticos, porque eles são muito carismáticos e a Claudia faz essa personagem ser muito carismática. Então, fico sempre lembrando que ela é contraventora, que ela está fora da lei. Ela é super-humana também, próxima da gente, mas é da contravenção. Fiquei vendo a Família Soprano, porque tinha uma empatia por aquele contraventor que eu falava: preciso lembrar que ele é um contraventor; preciso lembrar que ela é uma contraventora”, emenda.

Isabel volta a reforçar que Violeta é diferente de Helena. “Acho que já no papel, a personagem é totalmente diferente da anterior, da Helena, que é outra vivência e muito humana. Você me pergunta como que eu trago a humanidade dela: é uma mulher que adora estar viva. Acho que nesse meio dela, estar vivo é uma dádiva mesmo, ela sobrevive, né? Então, acho que tem uma coisa do gostar de estar viva, do gostar de namorar. Ela é uma mulher que ama o seu corpo, a sua idade, acho que aí também tem uma sacada da Claudia muito legal”, fala.

“De ter uma sexualidade superaceita por ela mesma. Ela curte mesmo o corpo, o amor, o sexo. Então, isso traz humanidade nela. Eu estou construindo ainda. Acho esse negócio da novela cada vez mais muito legal, porque a gente tem um ponto de partida muito rico, e aí acho que está todo mundo falando um pouco disso, meus colegas, minhas colegas, como a gente vai construindo juntos também. A gente chega com uma coisa, mas a gente está com a escuta muito aberta, são personagens muito humanos mesmo, então a gente está se ouvindo em cena. Então, estou construindo ela ainda”, acrescenta a atriz.

Isabel Teixeira não esconde a ansiedade para a estreia da novela:“Não vejo a hora do público chegar dia 30, porque para mim, a novela acontece quando o público chega. E aí, vou ficando ansiosa – quando faltam 15 dias, assim. Porque acho que aí a gente começa também (...) Além de dialogar com a autora, com os diretores, com a equipe, com os set, com os atores, todas as vezes a gente está dialogando. Acho que a teledramaturgia pega o seu potencial máximo; e eu não vejo a hora disso acontecer, continuar construindo. Acho isso incrível!".

A atriz confessa que está curtindo bastante fazer um trabalho atrás do outro: "Estou amando também fazer uma novela depois da outra. Ficaria fazendo uma novela depois da outra ininterruptamente. A minha imagem só descansa quando eu morrer”, finaliza a artista.