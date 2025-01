O futebolista Neymar Jr. e Bruna Biancardi vivem na Arábia Saudita com a filha, Mavie, e voltam para o Brasil após o atleta rescindir com o Al-Hilal

O jogador de futebol Neymar Jr, de 32 anos, divertiu os seus mais de 200 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao exibir novos cliques da saga da mudança da família para o Brasil. Isso porque, entre a quantidade supreeendente de malas, a filha do atleta com a influenciadora Bruna Biancardi, Mavie, de um ano, "sumiu" ao caminhar pelas bagagens nesta quarta-feira, 29.

Neymar publicou o registro em que Mavie aparece escondida em uma sala repleta de malas de seu tamanho."Procurando o Wally [risos]", escreveu o jogador nos stories, referindo-se ao livro interativo onde o objetivo é encontrar o personagem principal em ambientes bagunçados.

Mavie em meio às malas durante a mudança - Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente a família está na Arábia Saudita, onde o futebolista jogava para o Al-Hilal. Com o fim do contrato, é previsto que Neymar volte a jogar pelo time do Santos, onde iniciou a carreira, e retorne ao Brasil, junto com Mavie e a namorada, Bruna Biancardi, que está à espera de mais um bebê.

Bruna Biancardi se despede da Arábia Saudita

Nesta terça-feira, 28, Bruna Biancardi compartilhou uma série de registros em seu perfil no Instagram para agradecer a temporada que passou no país.

O jogador está se despedindo do Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023. Na última segunda-feira, 27, o time anunciou oficialmente a saída do atleta brasileiro e comunicou que a decisão foi tomada em comum acordo. Confira!

