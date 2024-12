Mário Gomes mostra situação de sua antiga mansão meses após despejo

O ator Mário Gomes retornou à sua antiga mansão no Rio cerca de três meses após ordem de despejo: 'Arrancaram tudo'

O ator Mário Gomes retornou à sua antiga mansão, localizada em um condomínio na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, cerca de três meses após deixar a residência. O artista recebeu ordem de despejo devido a um leilão do imóvel, vendido para pagar dívidas trabalhistas com ex-funcionárias de uma confecção.

Em suas redes sociais, Mário compartilhou com os seguidores um vídeo da situação atual da casa e contou que muita coisa mudou desde que a família precisou sair do local. "Olha os coqueiros todos secos, arrancaram tudo, acabaram com o pé de abacate, os maracujás… Está tudo estragado, cheio de mosquito, reclamaram falando que a casa era insalubre, é uma coisa absurda", iniciou ele.

"Roubaram na mão grande, não há como... é de uma desonestidade absurda. Quer comprar casa? Vai comprar no leilão da caixa econômica, não casa que tem gente morando com criança. Mas a casa é boa, então se juntam para vender e dividir o dinheiro. A casa foi arrematada por R$ 700 mil. Como que um juiz faz uma coisa dessas?", finalizou o veterano.

Em outubro deste ano, Mário Gomes revelou que passou a morar em um 'puxadinho' na casa de suas filhas, frutos do antigo casamento, após sair da antiga residência. Na ocasião, o ator mostrou alguns detalhes do novo lugar onde dorme com a esposa, Raquel Palma, e mais dois filhos.

Filho de Mário Gomes lamentou a mudança

O ator Mário Gomes virou assunto na internet ao ser despejado de sua mansão milionária no Rio de Janeiro. Ele precisou deixar a propriedade após o local ser vendido em um leilão para quitar uma pendência em nome da empresa do artista. Com isso, o filho dele se manifestou nas redes sociais.

Em tom de indireta e sem citar o ocorrido com a família, o jovem João Pallma, de 18 anos, falou sobre justiça em um post na internet. Ele compartilhou uma mensagem bíblica com tema relacionado; confira detalhes!

