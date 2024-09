Mário Gomes é despejado de mansão no Rio de Janeiro. Saiba o que aconteceu

O ator Mário Gomes, de 71 anos, precisou deixar sua casa no Rio de Janeiro após uma decisão da justiça. Entenda

O ator Mário Gomes, de 71 anos, foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro. De acordo com o Jornal Extra, a propriedade fica em um condomínio de Joatinga e ele vivia no local desde 2002.

A publicação ainda informou que o despejo aconteceu por causa de um leilão do imóvel. O local foi vendido no leilão para pagar dívidas trabalhistas do ator com ex-funcionárias de uma confecção.

A casa é avaliada em R$ 20 milhões, mas foi vendida por R$ 720 mil. O artista foi flagrado deixando a residência com sua mudança nesta segunda-feira, 16.

Ainda segundo Jornal Extra, Gomes deverá ir morar com a filha mais velha na Barra da Tijuca. O artista teve quatro filhos e está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amar, de 2018.

