Marina Sena mostra como incentiva Juliano Floss nos treinos

Ao que parece, Marina Sena e Juliano Floss estão super apaixonados e a cantora mostrou como gosta de incentivar o amado nos treinos

Ao que parece, Marina Sena e Juliano Floss estão super apaixonados. O casal assumiu o namoro durante uma recente viagem para a Europa, onde passaram por diversos países, e agora vivem trocando declarações nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 8, Juliano compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo de seu treino e mostrou um incentivo infalível que recebe da amada. Enquanto fazia abdominais, Juliano ganhava um beijinho da cantora cada vez que erguia o corpo.

"Estamos treinando juntos todo dia. Casal fit", escreveu ele como legenda do vídeo. Em seguida, Juliano Floss e Marina Sena pegaram colchonetes para conseguirem treinar lado a lado.

Muito amor

Marina Sena compartilhou um momento romântico entre ela e o namorado, Juliano Floss, que acabou após uma resposta divertida da artista, na quarta-feira (31). A cantora contou que o dançarino tem o costume de chamá-la de "neném", apelido que ela não gosta pelo fato de ser mais velha que ele: "Ele insiste que eu sou o neném, mas ele é o neném", brincou ela.

No vídeo, Marina relata que o namorado passou a chamá-la pelo apelido depois de desenvolver um pouco dos músculos do braço. Segundo Juliano, a cantora é pequena e frágil, por isso, a apelidou desta maneira: "Ele se acha o grandão por causa de '2cm' de braço", ironizou a cantora.

"Sei que te machuco quando eu boto meu braço encima de você porque ele é muito 'pesado'. Você é frágil e eu quero colocar você em um potinho", disparou o influenciador, ao que Marina respondeu: "Ah, vai tomar no c*".

Nas redes, fãs se divertiram com o momento inesperado entre o casal: "Eu fico assim no meu dia menos estressada", brincou uma usuária do Instagram. "Que fofos. Também quero alguém que me trate como o Juliano", comentou uma outra internauta sobre o momento divertido.