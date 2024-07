Marina Sena reage de forma inusitada a carinho de Juliano Floss

Em um momento fofo, Marina Sena divertiu seguidores com a resposta atravessada que deu a Juliano Floss ao ser chamada de "neném"

Marina Sena compartilhou um momento romântico entre ela e o namorado, Juliano Floss, que acabou após uma resposta divertida da artista, nesta quarta-feira (31). A cantora contou que o dançarino tem o costume de chamá-la de "neném", apelido que ela não gosta pelo fato de ser mais velha que ele: "Ele insiste que eu sou o neném, mas ele é o neném", brincou ela.

No vídeo, Marina relata que o namorado passou a chamá-la pelo apelido depois de desenvolver um pouco dos músculos do braço. Segundo Juliano, a cantora é pequena e frágil, por isso, a apelidou desta maneira: "Ele se acha o grandão por causa de '2cm' de braço", ironizou a cantora.

"Sei que te machuco quando eu boto meu braço encima de você porque ele é muito 'pesado'. Você é frágil e eu quero colocar você em um potinho", disparou o influenciador, ao que Marina respondeu: "Ah, vai tomar no c*".

Nas redes, fãs se divertiram com o momento inesperado: "Eu fico assim no meu dia menos estressada", brincou uma usuária do Instagram. "Que fofos. Também quero alguém que me trate como o Juliano", comentou a outra.

Marina e Juliano oficializaram o namoro no início do mês, quando viajaram juntos até a Europa, onde vivem dias românticos até agora. Apesar dos rumores de um affair circularem antes, o casal decidiu contar a novidade aos fãs com publicações fofas, onde apareciam juntinhos. Nas redes, fãs e amigos do casal aprovaram o relacionamento: "Eu amo te ver feliz e nada mais importa. Vocês são lindos", opinou uma fã da artista na ocasião.

Juliano revela mania inusitada da namorada

Recentemente, Juliano revelou aos seguidores a mania diferenciada que Marina Sena tem quando está por perto dele. Segundo o jovem, a cantora gosta de espremer os cravos que ele tem pelo corpo: "Ela só namora para me espremer", brincou o dançarino.