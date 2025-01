Marcos Palmeira posta cliques com Julia, sua filha com Amora Mautner: 'Xerox da mãe'

O ator Marcos Palmeira usou as redes sociais para mostrar registros de sua viagem com a filha, Júlia Mautner, de sua relação com Amora Mautner

O atorMarcos Palmeira usou as redes sociais neste sábado, 25, para compartilhar um momento em família. Em uma publicação no feed do Instagram, ele mostrou registros de sua viagem ao Uruguai com a filha, Júlia Mautner, que é fruto da união dele com a diretora Amora Mautner. Os dois ficaram juntos de 2005 a 2012.

Na publicação, ele mostrou alguns momentos que viveu com a herdeira durante os dias de folga. Os internautas, é claro, deixaram elogios nos comentários. "Xerox autenticada da mãe", observou uma. "Que lindos!!!!! A sua filha é linda", escreveu outra seguidora. "O melhor ator de todos os tempos! Admiração!", reconheceu mais uma.

Veja os cliques:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcos Palmeira (@marcospalmeiraoficial)

Em setembro deste ano, a jovem completou 17 anos e ganhou uma homenagem do pai, que usou seu perfil no Instagram para fazer deixar uma mensagem carinhosa para ela. Ele resgatou alguns momentos ao lado da herdeira e adicionou a música Andar com Fé, de Gilberto Gil. "Dia da minha princesa! Que orgulho! 17 anos lindos", escreveu o papai coruja na legenda.

Marcos Palmeira fez homenagem para a esposa com foto inédita do casal

Atualmente casado com Gabriela Gastal, desde 2016, Marcos Palmeira celebrou recentemente o aniversário da amada e compartilhou uma foto inédita do casal. Na legenda, ele falou sobre a admiração que sente por ela. "Hoje é o dia dela. Uma mulher incrível, sensível, que consegue elevar qualquer astral! Muita gratidão por ter sido premiado com esse encontro onde aprendo a cada dia! Que a vida seja sempre leve como vc e que nas dificuldades consigamos ter discernimento para as melhores escolhas! Seguimos batucando forte juntos! Te amo", disse ele.

Vale lembrar que o ator não tem herdeiros do relacionamento atual. E ele já falou sobre não ter filhos com a esposa. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele para a Veja.

Leia também: Amora Mautner curte viagem à Itália com a filha: ‘Melhor companhia não há’