Amora Mautner curte viagem à Itália com a filha: ‘Melhor companhia não há’

Famosa diretora da Globo, Amora Mautner curte dias de descanso em Veneza, na Itália, ao lado da filha, Júlia Mautner, herdeira do ator Marcos Palmeira

Amora Mautner (49), famosa e prestigiada diretora da TV Globo, está curtindo uns dias de descanso na companhia da filha, Júlia Mautner (17), fruto de seu antigo casamento com o ator Marcos Palmeira (61). As duas publicaram alguns registros, em suas redes sociais, "turistando" em Veneza – cidade italiana conhecida por seus canais e pontes, que encanta até mesmo aos mais exigentes.

Nos stories do Instagram, a ex-atriz e filha do cantor e escritor Jorge Mautner (83) mostra um momento íntimo no quarto de um hotel e brinca com a sua herdeira: "Bom dia! Nos arrumando aqui, nesse hotel maravilhoso, para ir ao restaurante. Adolescente no telefone. Bom dia para todos nós".

Em seguida, compartilha imagens de um canal e da filha posando para uma foto especial. Depois, faz uma declaração à ela. "Que orgulho da pessoa que você é. Melhor companhia não há. Te amo tanto, @julia_mautner", escreve a diretora.

Júlia também usou a mesma rede social para compartilhar momentos da viagem. Em uma postagem, ela publicou uma sequência de fotos e escreveu na legenda: "Viagem mãe e filha". Marcos Palmeira fez questão de deixar um recado para a filhota nos comentários: "Te amo". Já Amora, encheu o espaço com emojis de coração, logo em seguida.

A diretora Amora Mautner e a filha, Júlia Mautner, na Itália - Fotos: Reprodução/Instagram

ÊTA MUNDO BOM II

Amora Mautner está prestes a voltar para a telinha. A Globo anunciou, em outubro deste ano, durante o evento Upfront 2025, o retorno da novela Etâ Mundo Bom à programação da emissora carioca. Exibida em 2016, a trama de sucesso teve assinatura de Walcyr Carrasco (73) e direção artística da mãe de Júlia.

Substituindo Garota do Momento, no horário das seis, a nova fase do folhetim se passa dez anos após os eventos que marcaram a trama original. A segunda parte da novela continuará seguindo a história de Candinho em sua busca incensante para encontrar o filho perdido — criado como órfão pela vilã Zulma.

Leia também:Marcos Palmeira surge em clique raro com a filha de 17 anos: 'Ainda me leva'

VEJA PUBLICAÇÃO DE JÚLIA MAUTNER NO INSTAGRAM: