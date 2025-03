Marcelo de Carvalho prestigia lançamento do livro das filhas; veja as fotos

Com a família, Marcelo de Carvalho prestigia lançamento do primeiro livro de suas filhas, Manoela e Marcela Fragali; confira os detalhes

O apresentador Marcelo de Carvalho prestigiou na noite desta segunda-feira, 17, o lançamento do primeiro livro de suas filhas. No evento em uma livraria em São Paulo, Manoela Fragali recebeu amigos e familiares. A irmã, Marcela Fragali, não compareceu ao evento por estar viajando.

A dupla de herdeiras do dono da RedeTV! realizaram o projeto, ”M. Guide - Punta Del Este”, que inaugura uma série de guia de viagens produzida pela ÈME AGENCY. A obra apresentada é uma seleção extensa de recomendações que vão além de informações práticas de Punta, abrangendo também arte, bem-estar, cultura, moda e design, com forte enfoque visual e mais de 200 páginas recheadas de fotografias profissionais e artes autorais.

“A ideia é que o guia seja um concierge de viagem com curadoria criteriosa e do que está ‘escondido’ da rota de turismo tradicional como os restaurantes que realmente valem a pena, aqueles que não e outros lugares que você jamais imaginou conhecer”, explicou Manoela durante o evento.

Marcela Fragali, que participou da concepção do projeto de Nova York, onde reside, reforçou o cuidado com os detalhes e o desejo que motivou a coleção . “Queremos mostrar as nossas descobertas da mesma forma que compartilhamos com amigos e a família. Buscamos apresentar o destino sob um novo olhar, para até quem já o conhece possa redescobrir vários cantinhos” , destacou.

O evento contou com a presença do empresário catarinense Juan Moraes, RP responsável pelos maiores eventos do Brasil, da namorada de Marcelo de Carvalho, a jornalista Chris Pitanguy, entre outras personalidades e influenciadores.

Além deles, Manoela Fragali posou ao lado do irmão caçula, Lorenzo Gabriel, o filho de Luciana Gimenez com o empresário, e da mãe, Mariana Papa, e da avó, Maria Amélia. É bom lembrar que além das duas autoras do livro, Marcelo de Carvalho teve Marco Fragali com a mãe das moças.

Veja as fotos do lançamento do livro das filhas de Marcelo de Carvalho:

Juan Moraes e Manoela Fragali - Foto: Divulgação/RedeTV!

Manoela Fragali - Foto: Divulgação/RedeTV!

Lorenzo Gabriel, Manoela Fragali e Marcelo de Carvalho - Foto: Divulgação/RedeTV!

Manoela Fragali e Chris Pitanguy - Foto: Divulgação/RedeTV!

Manoela Fragali com a mãe, Mariana Papa, e a avó, Maria Amélia - Foto: Divulgação/RedeTV!

Quem são as filhas de Marcelo de Carvalho?

As empresárias Manoela e Marcela Fragalli se especializaram em Artes, com formação na Goldsmiths University de Londres e na Fashion Institute of Technology (FIT) de Nova York. À frente da ÈME AGENCY, estúdio criativo focado nos segmentos de design e marketing, elas lideram projetos baseados em São Paulo e Nova Iorque, atendendo clientes internacionalmente que buscam conteúdo inovador, serviços criativos sob medida e desenvolvimento de conceitos diferenciados.

