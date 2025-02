Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho celebram aniversário do filho; veja

Com festinha em casa, Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho comemoram a chegada dos 14 anos do filho Lorenzo Gabriel; confira as fotos

O filho de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, Lorenzo Gabriel, completou 14 anos e celebrou a data com uma festinha íntima. Na rede social, a apresentadora da RedeTV! postou fotos da comemoração e encantou.

Além de surgir ao lado do aniversariante e do ex-marido, a famosa ainda apareceu com seu primogênito, Lucas Jagger, fruto do relacionamento vivido com Mick Jagger. A comandante do Superpop também mostrou cliques do bolo, que foi inspirado em um video game.

"Meu amor, meu filho amado, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade… meu maior presente! Hoje você completa 14 anos e meu coração transborda de orgulho e amor por você", escreveu se declarando.

"A cada dia, vejo o menino incrível que você está se tornando, inteligente, carinhoso e dono de um coração gigante. Que sua vida seja sempre cheia de alegria e conquistas. Te amo infinitamente! Feliz aniversário, Lolo!", falou a modelo sobre o caçula.

É bom lembrar que Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho ficaram casados por 12 anos até se separarem em 2018. Os dois estão vendendo seu apartamento milionário em São Paulo. O triplex está avaliado em torno de R$ 75 milhões.

Em entrevista recente à CARAS, ela relembrou como foi o casamento com o vice-presidente da RedeTV!. "Vou te falar, esse casamento foi belo! Amei meu casamento. A gente se divertiu muito, acho que fomos os últimos a sair do casamento. Nós adoramos", compartilhou ao recordar uma das capas da CARAS. Entre os mais de 200 convidados da festa, celebridades como Roberto Justus, Ticiane Pinheiro, Caroline Bittencourt, Amaury Jr. e Supla marcaram presença na cerimônia realizada em fazenda de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou. Saiba mais aqui!