Marcello Novaes comenta decisão de morar em sítio: 'Me traz paz'

O ator Marcello Novaes abriu o coração ao falar sobre a mudança da 'cidade grande' para uma vida mais tranquila em seu sítio

O ator Marcello Novaes decidiu trocar a vida agitada na cidade grande para viver com mais tranquilidade em meio à natureza. Em entrevista ao 'Gshow', o artista abriu o coração e contou como tem sido o dia a dia em seu sítio, localizado em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Marcello revelou que frequenta o local escolhido para residir atualmente desde seus 14 anos de idade, quando o sítio ainda pertencia a um tio. De acordo com o ator, o familiar foi o grande responsável por ensiná-lo boa parte do que sabe.

"Fui criado neste sítio e sempre tive vontade de ficar mais tempo por lá. Meu tio era um advogado extremamente inteligente e me ensinava muitas coisas. Ele tinha uma oficina pequenininha e me ensinou como fazer todas as coisas relacionadas à mecânica, elétrica, enfim, foi um grande aprendizado e peguei gosto por tudo", declarou ele.

A decisão de deixar a cidade grande para trás aconteceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. "Vi que é um lugar que me traz muita paz, um lugar muito especial. Tem bastante natureza. A água nasce dentro do terreno. Eu planto, fiz uma oficina e é onde me sinto bem. A energia é diferente. Tenho uma identificação muito grande com a natureza", disse Marcello Novaes.

No sítio, o famoso cuida das plantações e dos animais. Além disso, ele também executa trabalhos manuais em uma oficina. "Planto muita coisa lá. Não mato uma galinha porque não quero nenhum tipo de matança no sítio. Tudo vive em harmonia. Só como os ovos", relatou.

"Fiz uma cachoerinha lá para mim, porque tenho o privilégio de ter água pura, natural. Todas as construções do sítio são idealizadas por mim. Ou seja, eu sou o arquiteto, o engenheiro, mas, quando quero uma estrutura maior, peço ao meu primo engenheiro para calcular a sapata, a base da casa. A decoração foi feita toda por mim. Se é de bom gosto, não sei, mas me agrada bastante", completou Marcello Novaes.

Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes reflete sobre ser 'nepobaby'

Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, estreou na nova novela da Globo, 'Garota do Momento'. Embora se identifique como um 'nepobaby', o ator afirmou que conquistou o papel por mérito próprio e que tenta encontrar seu caminho no meio artístico sem a influência de seus pais famosos.

Para quem não sabe, o termo 'nepobaby' é uma abreviação de 'nepotism baby' e se refere a pessoas que têm privilégios devido a parentes ou amigos em posições de destaque. Apesar de ter pais famosos, Pedro Novaes assegura que não recorre à influência deles para conseguir seus trabalhos e que a nova novela é fruto de seu próprio esforço; confira detalhes!

