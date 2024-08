Mamma Bruschetta revela que já levou bronca de Silvio Santos

Após morte de Silvio Santos, aos 93 anos, Mamma Bruschetta relembrou que já levou uma bronca do apresentador na época em que trabalhavam juntos

No último sábado, 17, o Brasil se despediu de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos. Mamma Bruschetta chegou a trabalhar com o famoso apresentador como jurada no Show deCalouros e também participou algumas vezes do quadro Jogo dos Pontinhos.

No Show de Calouros, Mamma interpretava a personagem Condessa Giovanna, que fazia comentários mais ácidos sobre os candidatos. Durante o Melhor da Tarde, da Band, Mamma relembrou uma bronca que levou de Silvio.

"Eu disse que um candidato 'precisava de um banho de loja'. Lembro que o Silvio me olhou como quem não gosta do que escuta. Naquele dia, ele veio até mim e falou: 'Não fale assim. Você não pode humilhar o candidato assim'. Nunca mais fiz isso", disse ela, contando que manteve uma boa relação com o apresentador.

Mamma Bruschetta comenta sobre morte de Silvio Santos

Mamma Bruschetta ficou paralisada ao receber a notícia da morte de Silvio Santos (1930-2024) aos 93 anos. A ex-apresentadora do Fofocalizando, programa de fofocas criado e idealizado pelo comunicador em 2016 para as tardes do SBT, se emocionou ao falar sobre a importância do amigo em entrevista à CARAS Brasil.

"Foi muito doído receber a notícia que o Silvio Santos tinha falecido. Eu tinha esperança [de que ele ficaria bem e receberia alta], porque eu e ele tivemos a mesma doença. Eu também tive pneumonia com H1N1. Só que eu sou 20 anos mais nova que ele, né? Mas eu tinha esperança de que esses dias que demoraram da internação até hoje fosse por causa de mudança de bactérias e, por isso, tem várias mudanças de remédio. Então eles ficam testando para ver qual que dá mais resultado. E isso aí leva uns nove dias mais ou menos. Doeu muito receber essa notícia. É uma notícia que eu não queria receber", contou ela, com a voz embargada.