Mamma Bruschetta se emociona e fala sobre morte de Silvio Santos: ‘Muito doído’

Mamma Bruschetta (74) ficou paralisada ao receber a notícia da morte de Silvio Santos (1930-2024) aos 93 anos. A ex-apresentadora do Fofocalizando, programa de fofocas criado e idealizado pelo comunicador em 2016 para as tardes do SBT, se emociona ao falar sobre a importância do amigo em entrevista à CARAS Brasil.

"Foi muito doído receber a notícia que o Silvio Santos tinha falecido. Eu tinha esperança [de que ele ficaria bem e receberia alta], porque eu e ele tivemos a mesma doença. Eu também tive pneumonia com H1N1. Só que eu sou 20 anos mais nova que ele, né? Mas eu tinha esperança de que esses dias que demoraram da internação até hoje fosse por causa de mudança de bactérias e, por isso, tem várias mudanças de remédio. Então eles ficam testando para ver qual que dá mais resultado. E isso aí leva uns nove dias mais ou menos. Doeu muito receber essa notícia. É uma notícia que eu não queria receber", conta ela, com a voz embargada.

Apesar de ser amiga de Silvio Santos, Mamma conta que não era próxima da família Abravanel. As duas últimas semanas em que o apresentador esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foram de preocupação para a estrela. Ele apresentou complicações da H1N1, o que provocou broncopneumonia.

"Eu não tenho intimidade suficiente com a família para ligar e, mesmo assim, eu tentaria ligar para o hospital se eu soubesse que estava tão grave assim. Como o meu tratamento não foi uma coisa tão perigosa, eu não me atrevi a ligar para lá nem a perguntar à família. Eu não cheguei a ligar para a família, não. Infelizmente eu não tenho intimidade suficiente e nem o contato", diz.

Relação de amizade com Silvio Santos

À reportagem, Mamma guarda com carinho os momentos vividos ao lado do dono do SBT. Descoberta por ele, a apresentadora alcançou fama nacional nos anos 90 e desde então não saiu da TV aberta. Querida pelo público, a famosa conta que Silvio significa importância em sua vida.

"Eu várias vezes trabalhei com Silvio Santos, desde os anos 90 até hoje. Sempre tive muita felicidade quando encontrava ele, porque ele me tratava super bem. Ele me deu oportunidades que eu nunca poderei negar quando eu fiz o Show de Calouros com ele. Eu me tornei uma pessoa pública nacionalmente. Quando eu fiz o Jogo dos Pontinhos, eu ficava no ar no melhor horário que o programa Silvio Santos tinha. Quando eu fiz lá no SBT, o Jogo das Três Pistas, eu fiquei vários meses como a principal pontuação. O Silvio Santos tem uma importância muito grande na minha vida", conta.

"Fiz o Fofocalizando, trabalhei no Show de Calouros... Fofocalizando [deixei] por causa da pandemia, eu tive que me afastar, porque eu era uma pessoa de idade, tinha descoberto um câncer e tal, então eu estava afastada. Quando eles me afastaram, o próprio Silvio entrou em contato com a gente, dizendo para a gente não ficar receoso, que eles voltariam com o programa com a gente, inclusive ele disse isso para o diretor do programa, e foi o diretor que falou, ele está com vontade de voltar e tal. É isso. Silvio Santos marcou a minha vida. Os nossos encontros que a gente tinha de domingo, quando eu ia gravar o programa, eram muito bons. Eu levava um chocolatinho, que ele sempre gostou de chocolate, ele me tratava com respeito muito grande e eu sentia que ele se simpatizava, né? Então o Silvio mudou a minha vida, como mudou a vida de muitos artistas por aqui. É isso que eu tenho para falar do Silvio Santos. Silvio Santos, e todo mundo está dizendo uma frase que eu acho maravilhosa: 'Silvio Santos não morreu, quem morreu foi o Senor Abravanel'. Silvio Santos continuará na história da televisão brasileira e vai ser lembrado até pela nossa próxima geração", conclui.