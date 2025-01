Maitê Proença completa 67 anos hoje; atriz desistiu de carreira para se descobrir na arte

Aniversariante do dia, Maitê Proença estreou na Tupi depois de abandonar faculdade e se interessar por carreira artística em viagem ao exterior

Nesta terça-feira, 28 de janeiro, a atriz e escritora Maitê Proençacompleta 67 anos. Com uma história familiar marcada por tragédia, a estrela da televisão brasileira superou adversidades e se descobriu na arte após desistir de curso de Psicologia. Relembre o início e a trajetória da musa dos anos 1980.

Infância turbulenta

Filha do procurador Augusto Carlos e da professora Margot Proença, Maitê nasceu em São Paulo, mas foi criada em Campinas. Na infância, sofreu um duro golpe aos 12 anos, quando seu pai, motivado por ciúmes, assassinou sua mãe. A tragédia familiar abalou a jovem, que, ao lado do irmão, passou a viver em um pensionato.

Apesar de não gostar de relembrar o momento, a atriz compartilhou detalhes durante uma entrevista ao Roda Viva, em 2017: "Não gosto de falar muito sobre isso. Tínhamos uma família perfeita. Depois da morte da minha mãe, ele [pai] foi morar em uma chácara e, mais tarde, morou em um manicômio. Perguntei por que não atirou em minha mãe, e ele disse que a faca era uma extensão do corpo dele. Acho que aquele homem não era um assassino. Essa grande violência acontece em uma escala, não acontece num rompante. A situação neurótica é que leva a isso", disse na época.

"Eu sabia que ele não ia voltar a matar, mas era muito complicado ver aquele homem que tinha destruído a própria vida e que matou também quem ele mais amava, uma pessoa que eu amava mais do que a ele. O meu problema trouxe desdobramentos terríveis, pois meu pai se matou, meu irmão mais velho se matou e várias outras coisas que não vou contar aqui, mas que lido com elas até hoje. Sou feliz porque consegui me organizar dentro disso", contou.

Aos 14 anos, Maitê foi enviada para Paris pelo pai, em uma tentativa de afastá-la de um relacionamento que ele desaprovava. Durante os cinco anos que viveu na França, ela concluiu seus estudos, retornando ao Brasil aos 19 anos. Assim que chegou, a jovem ingressou no curso de Psicologia, mas rapidamente percebeu que sua vocação estava em outro lugar e abandonou a formação.

Jornada artística

A inquietação de Maitê a levou a explorar diferentes culturas em viagens pela Europa, Ásia e África. Foi nesse período que teve seu primeiro contato com o mundo artístico, ao frequentar aulas de mímica. Após retornar ao Brasil, em 1979, estreou na novela Dinheiro Vivo, da TV Tupi, marcando o início de sua carreira na atuação.

Apesar de enfrentar dificuldades, como um acidente de carro que a afastou das telas por quase um ano, Maitê se destacou como protagonista na novela As Três Marias. A partir daí, emendou sucessos como O Salvador da Pátria e Felicidade, consolidando-se como uma das maiores estrelas da televisão brasileira.

Além do sucesso nas telas, Maitê encontrou na literatura outra forma de expressão. Em 2003, começou a escrever crônicas para a revista Época, reunidas no livro Entre Ossos e a Escrita, lançado no ano seguinte. Sua primeira peça teatral, Achadas e Perdidas, ficou em cartaz por três anos, reafirmando sua versatilidade artística.

Vida pessoal

A atriz foi casada por 12 anos com Paulo Marinho (72), com quem teve sua única filha, Maria (34), nascida em 1990. Após o término, viveu outros relacionamentos marcantes, mas nunca deixou de lado sua independência.

Em 2021, Maitê surpreendeu seus fãs ao assumir seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto (59). O namoro chegou ao fim em junho de 2022, após algumas falas da atriz sobre a relação. Três meses depois do término, Maitê declarou que não entendeu a surpresa por parte do público com sua sexualidade.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, a intérprete declarou que tem se dado bem sozinha: "Que diferença isso faz no mundo, alguém com peninha de si? Há sempre um livro para ser escrito, uma casa para arrumar, uma música linda para dançar e cantar. Me entendo bem sozinha, cada vez mais".

