Maisa Silva curte dia com os pais e se declara: 'Meu tudo'

Em suas redes sociais, Maisa Silva sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 48 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 27, a atriz mostrou que recebeu a visita especial dos pais no Rio de Janeiro e fez questão de curtir um dia com eles.

A famosa postou uma montagem de três fotos em que mostra o pai sorridente, a praia e uma imagem dela ao lado da mãe.

Além disso, ela fez questão de se declarar. "My everything", escreveu ela na legenda, que pode ser traduzido como "Meu tudo".

Atualmente, Maisa está no ar como a Bia em Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Foto antiga

Na quarta-feira, 26, Maisa Silva deixou os fãs encantados ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Em seu perfil oficial, a atriz, que está no ar em Garota do Momento, da TV Globo, reproduziu uma foto tirada com o pai, Celso Andrade, há 20 anos.

Na primeira imagem, registrada quando a artista tinha apenas dois anos de idade, Maisa esbanjou simpatia ao fazer biquinho ao lado do pai, que na época trabalhava como operador de telefonia. Já na foto atual, a jovem de 22 anos repetiu a pose e usou looks parecidos junto com o empresário.

Em 2023, Maisa contou que saiu da casa dos pais e se mudou para o seu primeiro apartamento. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu quarto com decoração sóbria e também uma selfie com os pais no elevador. “Hoje eu saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa, porque hoje é minha primeira noite morando sozinha”, contou na ocasião.

Na sexta-feira, 21, a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, decidiu abrir o seu álbum de fotos e compartilhar registros de seus momentos de descanso por meio de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a famosa brincou sobre a sua versão fora do ar, oposta à vilã Bia, que interpreta em Garota do Momento, da TV Globo: "Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho", escreveu na legenda da publicação.

