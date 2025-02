A atriz Maisa Silva, de 22 anos, se diverte ao se comparar com a personagem Bia, vilã que interpreta na novela Garota do Momento, da TV Globo

Nesta sexta-feira, 21, a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, decidiu abrir o seu álbum de fotos e compartilhar registros de seus momentos de descanso por meio de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a famosa brincou sobre a sua versão fora do ar, oposta à vilã Bia, que interpreta em Garota do Momento, da TV Globo : "Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Bora casar?", escreveu um. Outro se declarou "apaixonado".

A artista está oficialmente solteira desde dezembro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro. Os dois ficaram juntos por quatro anos.

Confira, abaixo, as imagens:

Médica de Maisa Silva entrega tratamento da atriz para o Carnaval

A médica dermatologista Pâmela Borsatto revela detalhes do processo de preparação de Maisa Silva para o Carnaval. Em entrevista à CARAS Brasil a profissional garantiu “Resultados naturais”.

De acordo com a especialista, a tecnologia escolhida foi o Unyque Pro, um equipamento médico que combina crioterapia e radiofrequência em uma única sessão, promovendo redução de medidas, melhora da circulação e estímulo do metabolismo local. “No caso da Maisa, escolhemos este equipamento como parte de um cuidado contínuo com seu corpo, e não apenas como uma preparação pontual para o Carnaval”, explicou. Confira!

