Médica de Maisa Silva entrega tratamento da atriz para o Carnaval: ‘Resultados naturais’

Com o Carnaval chegando, os famosos procuram intensificar os cuidados com o corpo. Para brilhar ainda mais nos dias de folia, a atriz e apresentadora Maisa Silva (22), que está fazendo o maior sucesso como a mimada Bia de Garota do Momento, encontrou um protocolo personalizado para manter a pele firme e o contorno corporal definido, sem necessidade de procedimentos invasivos. Quem revela o segredinho da artista é a médica dermatologista Pâmela Borsatto, em entrevista à CARAS Brasil. “Resultados naturais”, garante.

De acordo com a especialista, a tecnologia escolhida foi o Unyque Pro, um equipamento médico que combina crioterapia e radiofrequência em uma única sessão, promovendo redução de medidas, melhora da circulação e estímulo do metabolismo local. “No caso da Maisa, escolhemos este equipamento como parte de um cuidado contínuo com seu corpo, e não apenas como uma preparação pontual para o Carnaval”, explica.

“Nosso protocolo reflete o conceito Quiet Beauty, que valoriza a beleza única de cada paciente de forma sutil e equilibrada. No GTC (Grupo Taiz Campbell), cada tratamento é personalizado para atender às necessidades individuais, promovendo cuidados contínuos para a pele e o corpo", continua Pâmela.

Além de contribuir para um visual mais definido nos dias de festa, o tratamento também auxilia na recuperação muscular e no bem-estar geral, tornando-se um aliado para quem deseja aproveitar a festa com disposição e confiança. “A Maisa compreende que a verdadeira beleza vem do equilíbrio e do autocuidado constante, por isso ela busca tratamentos que se encaixem perfeitamente nessa rotina, trazendo resultados naturais e progressivos", finaliza a dermatologista.

A atriz Maisa Silva está no ar na novela das seis da TV Globo, Garota do Momento - Foto: Divulgação

MAISA ARRASA EM FOTO

A atriz Maisa Silva aproveitou o último final de semana, em Taíba, no Ceará, e mostrou as fotos para seus seguidores. Nas imagens, a estrela apareceu deslumbrante com um maiô no estilo de "engana-mamãe" e destacou sua beleza impecável.

Maisa apostou em um modelito branco com recortes na região da cintura e um detalhe em dourado ao centro. O look deixou à mostra as pernas longas e torneadas da morena.

Nos comentários do post, os fãs a encheram de elogios. “Que linda”, afirmou um seguidor. “Sereia”, declarou outro. “Minha musa”, escreveu mais um.

