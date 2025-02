Maisa agita as redes sociais ao reproduzir foto com o pai de 20 anos atrás

Aguenta coração! Atualizando as redes sociais, a atriz Maisa Silva encantou os internautas ao recriar foto da infância ao lado do pai, Celso Andrade

Nesta quarta-feira, 26, Maisa Silva deixou os fãs encantados ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Em seu perfil oficial, a atriz, que está no ar em Garota do Momento, da TV Globo, reproduziu uma foto tirada com o pai , Celso Andrade, há 20 anos.

Na primeira imagem, registrada quando a artista tinha apenas 2 anos de idade, Maisa esbanjou simpatia ao fazer biquinho ao lado do pai, que na época trabalhava como operador de telefonia. Já na foto atual, a jovem de 22 anos repetiu a pose e usou looks parecidos junto com o empresário.

Em 2023, Maisa contou que saiu da casa dos pais e se mudou para o seu primeiro apartamento. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu quarto com decoração sóbria e também uma selfie com os pais no elevador. “Hoje eu saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa, porque hoje é minha primeira noite morando sozinha”, contou na ocasião.

Veja a foto:

Maisa Silva recria foto antiga com o pai, Celso Andrade. Foto: Reprodução/Instagram

Maisa brinca sobre os dias de descanso

Na sexta-feira, 21, a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, decidiu abrir o seu álbum de fotos e compartilhar registros de seus momentos de descanso por meio de seu perfil no Instagram.

Na ocasião, a famosa brincou sobre a sua versão fora do ar, oposta à vilã Bia, que interpreta em Garota do Momento, da TV Globo: "Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho", escreveu na legenda da publicação.

A artista está oficialmente solteira desde dezembro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro. Os dois ficaram juntos por quatro anos.

Confira as imagens:

