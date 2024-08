Maisa revela que Silvio Santos fez poupança ao contratá-la

Ao relembrar sua contratação aos cinco anos por Silvio Santos, Maisa revela atitude que apresentador tomou para ajudá-la em seu futuro

A apresentadora Maisa Silva falou sobre sua história com Silvio Santos durante o especial que o Globo Repórter já havia preparado para homenageá-lo em vida, mas, por conta da morte, o programa foi exibido neste sábado, 17. Durante a entrevista, a jovem falou sobre quando foi contratada por ele com cinco anos.

Após começar a aparecer com três anos no programa de Raul Gil, a pequena chamou a atenção do dono do baú, que a convocou para uma conversa. Durante a reunião com a menina, o ícone da TV brasileira a perguntou sobre sua família para entender melhor como era a vida dela e, diante do que foi falado, tomou uma decisão para ajudar em se futuro e bem-estar.

"Ele me chamou pro camarim dele pra ter uma conversa e me conhecer melhor com cinco anos... Daí ele entendeu um pouco da minha vida e começou a falar de trabalho, direto e reto", comentou como foi o episódio.

Maisa então revelou que o ex-patrão tomou uma decisão para garantir que ela tivesse uma casa perto do trabalho. "O Silvio fez uma poupança pra mim, pra eu poder comprar um apartamento e me mudar pra mais perto pro trabalho, pra eu vir pra São Paulo, então caia uma parte na minha conta, mas também caia uma parte na poupança", contou como ele fez.

Após o anúncio do falecimento de Silvio Santos neste sábado, 17, a atriz fez uma homenagem para o ex-patrão, agradecendo a oportunidade que ele deu para ela, mas avisou que não participaria de homenagens póstumas. “Além disso, eu queria dizer que eu tive a oportunidade em março de participar de uma homenagem que estava sendo feita em vida para o Silvio pelo Globo Repórter. Essa homenagem a princípio seria transmitida em dezembro, mas ela vai ser transmitida hoje. E, também participei de uma homenagem que estava sendo feita em vida pelo SBT”, contou.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.