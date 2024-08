Maisa se recusa a participar das homenagens póstumas a Silvio Santos: “Não vou”

Maisa toma uma decisão drástica e revela que não comparecerá às homenagens póstumas de Silvio Santos; entenda o motivo

Na noite deste sábado, 17, Maisa surpreendeu ao anunciar que decidiu não comparecer às homenagens póstumas a Silvio Santos. Em suas redes sociais, a artista, que começou sua carreira na televisão ao lado do apresentador, explicou que já prestou suas homenagens em vida e que elas serão exibidas tanto pela Globo quanto pelo SBT.

Através dos stories do Instagram, Maisa apareceu visivelmente abalada para comunicar sua decisão. Apesar dos pedidos dos seguidores, ela afirmou que não daria novas entrevistas ou participaria de mais tributos sobre seu antigo patrão: “Gente, eu tenho recebido inúmeras mensagens de carinho e eu queria agradecer por isso”, iniciou.

“Além disso, eu queria dizer que eu tive a oportunidade em março de participar de uma homenagem que estava sendo feita em vida para o Silvio pelo Globo Repórter. Essa homenagem a princípio seria transmitida em dezembro, mas ela vai ser transmitida hoje. E, também participei de uma homenagem que estava sendo feita em vida pelo SBT”, contou.

Na sequência, a artista explicou que retornou em sua antiga emissora para prestar um tributo ao apresentador, mas que ainda não sabe quando o programa será exibido: “Eu posso avisar você também. Eu queria agradecer as mensagens de carinho que eu tô recebendo, desejar meus pêsames a todos os amigos e familiares do Silvio”, completou.

Por fim, Maisa compartilhou sua decisão de não prestar novas homenagens: “Principalmente dizer que eu não vou participar de programas nem de coisas ao vivo porque eu já prestei as minhas homenagens em vida e fiz o meu texto hoje e isso valeria. Vou lembrar para sempre dele assim e eu tenho certeza que todos vocês também”, concluiu.

Apesar do carinho que sempre teve por seu primeiro patrão, Maisa deixou claro que prestou suas homenagens enquanto Silvio ainda estava vivo e agora prefere viver seu luto longe dos holofotes. Vale lembrar que, mais cedo, ela publicou um texto expressando seu pesar pela partida do apresentador e agradecendo pelas oportunidades que ele lhe proporcionou.

Silvio Santos faleceu em decorrência de broncopneumonia causada por uma infecção por H1N1. Além de Maisa Silva, outras celebridades que trabalharam com ele também compartilharam suas memórias com o eterno dono do baú. Entre elas, César Tralli, que, ao comandar as homenagens ao ex-patrão na Globo, relembrou seu período no SBT.

Cemitério onde Silvio Santos será enterrado é cercado:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Antes de sua partida, o apresentador expressou o desejo de não ser velado e ter uma despedida discreta. No entanto, fãs descobriram o possível local do enterro do comunicador e se dirigiram ao cemitério, que teve a segurança reforçada para a despedida.