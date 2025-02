Maíra Cardi permite mudança na alimentação da filha: 'Abri mão do que eu acredito'

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi compartilhou nesta quinta-feira, 27, um novo desabafo sobre a filha, Sophia Cardi, de 6 anos,

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi compartilhou nesta quinta-feira, 27, um novo desabafo sobre a adapatação de sua filha, Sophia Cardi, de 6 anos, à nova escola. Conhecida por manter uma alimentação saudável, ela revelou que, para facilitar a integração da pequena, abriu uma exceção e autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.

Em um vídeo compartilhado, ela contou que a pequena, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar, está cada vez mais se adaptando na nova escola. E relembrou a alimentação da filha. "Sohpia sempre teve uma alimentação natural. Ela nunca tinha comido glúten e nem açúcar até os 6 anos de idade. Eu liberei a primeira vez para ela provar na festa de uma amiga", recordou.

“Como a gente estava tendo dificuldade com a adaptação dela na escola e eram muitas adaptações (pra quem tá chegando agora, Sophia perdeu a babá, eu perdi o neném então ela perdeu o irmãozinho, a casa, as melhores amigas, a escola, o quarto). São muitas perdas e ela teve o senso de pertencimento destruído e está fazendo tratamento com a psicóloga”, continuou a influenciadora.

“Ela começou nessa escola e, para que a adaptação dela fosse melhor e o lanche dela não fosse diferente das outras crianças, eu abri mão do que eu acredito, do que eu gosto pra deixar ela comer na escola. Obviamente que é uma escola super saudável. Mas uma vez por semana tem bolo e às vezes tem pão com alguma coisa. E eu deixei ela comer o que as crianças comem. E ela tá amando. A gente não pode ganhar todas as guerras. Eu venço uma, perco a outra e está tudo certo. Essa é a vida de mãe”, explicou.

Veja o desabafo completo:

Leia também: Filha de Maíra Cardi relata experiência de comer chocolate pela primeira vez: "Melhor dia"