Mãe de Virginia mostra primeiro passeio com as netas em lancha de Leonardo

Na fazenda de Leonardo, mãe de Virginia curte passeio com as netas e família na lancha que a influenciadora deu de aniversário para o cantor

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou como foi o primeiro passeio que fez na lancha luxuosa que Leonardo ganhou da nora e Zé Felipe nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 24, antes da festa do sertanejo na fazenda, a família se reuniu na embarcação para curtir a natureza do local.

Em sua rede social, a mãe da apresentadora do SBT então postou um vídeo com as netas, Maria Alice e Maria Flor, e uma foto com as duas, Virginia e a filha de Pedro Leonardo, Maria Vitória. É bom lembrar que a família se reuniu na fazenda Talismã para celebrar os 61 anos de Leonardo.

"Primeiro passeio no barco do Leonardo obrigado Deus por estes momentos maravilhosos ao lado da minha família", disse Margareth Serrão na legenda dos cliques especiais. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Que lindas", elogiaram.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca e Zé Felipe presentearam Leonardo com a lancha luxuosa. Poliana Rocha organizou nesta quarta-feira, 24, um festão para os 61 anos do marido com o teme de "Arraiá do Léo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Poliana Rocha mostra como são as refeições da fazenda de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade. A influenciadora ainda aproveitou o clima de aniversário para fazer um banquete ainda mais especial. Veja mais aqui.