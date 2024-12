Mãe de Viih Tube revela se avó da influencer terá sequelas após AVC

Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital Viih Tube, atualiza os seguidores sobre o estado de saúde de Isaura, que segue internada

A nutricionista Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital Viih Tube, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de Isaura, avó materna da influenciadora. Nesta quarta-feira, 4, a matriarca usou os stories do Instagram para contar como sua mãe está após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Passando aqui para dar informações da minha mãe conforme eu prometi. Hoje bem cedinho, eu falei com o doutor e ele passou que ela teve uma melhora muito significativa nos exames. Estou tão feliz, porque o AVC normalmente dá sequelas até 72 horas e passando 72 horas que a gente vê como [a pessoa] fica", iniciou.

"Não passava [o tempo]. Agora, já deu 72 horas, já mostrou que ela consegue falar. Ela está bem quietinha. Ele [o médico] decidiu dar um calmante, porque ela estava bem agitada. Estar no hospital já deixa ela agitada. Graças a Deus notícias boas. não vou mostrar ela para vocês porque ela está dormindo", completou Viviane.

Nessa terça-feira a matriarca mostrou registros da idosa deitada no quarto do hospital. Ela está conversando com um pouco de dificuldade, o que para Viviane foi motivo de celebração, já que a família tinha medo do ocorrido deixá-la em estado vegetativo.

"Ela está melhor na medida do possível depois de um caso desses que é grave. Fiquei muito feliz porque ontem à noite ela deu uma palavrinha. Afetou a fala, mas ela está conseguindo desenrolar", celebrou nos stories do Instagram.

O que aconteceu?

A avó de Lua Di Felice e Ravi precisou ser internada no último sábado, 30, em Sorocaba, no interior de São Paulo, após sofrer um AVC em casa. Vale lembrar que a família está passando por uma fase difícil. Além de Isaura, o filho caçula de Viih com Eliezer, também está no hospital.

O menino nasceu em 11 de novembro. A ex-BBB precisou ir para a UTI logo após a cesárea, por ter pedido muito sangue, mas, assim que recebeu alta, precisou retornar ao hospital para tratar uma doença rara do bebê, que permanece internado.