Mãe de Liz fala sobre morte da filha em acidente da Voepass: 'O melhor de mim se foi'

Mãe da menina Liz, falecida em acidente aéreo, Adriana Ilba fez um relato comovente ao falar sobre a saudade que sente da filha de 3 anos

A jornalista Adriana Ibba, mãe da menina Liz Ibba, fez um desabafo comovente na noite de sexta-feira, 6, ao falar sobre a morte da filha de 3 anos. A pequena faleceu no acidente de avião da Voepass, ocorrido em agosto deste ano, em Vinhedo, interior de São Paulo.

Em entrevista ao programa 'Tá na Hora', do SBT, Adriana falou sobre a partida precoce da menina. Bastante emocionada, ela disse esperar que as investigações sobre o trágico acidente possam esclarecer a verdadeira causa da queda da aeronave.

"O melhor de mim se foi, o meu coração foi junto com a minha filha. O brilho nos meus olhos também foi com ela. Então, eu espero, quero acreditar, que exista justiça", declarou a mãe da menina Liz.

"Se foi um conjunto de fatores que ocasionou esse acidente, porque tudo indica que sim, não foi unicamente um erro grosseiro que gerou essa queda. Eu espero que a gente consiga ter esses fatos esclarecidos. Se foi negligência, se foi a última manutenção, que aconteceu em 2023, quantos trechos esse avião fazia no mesmo dia", acrescentou Adriana Ibba.

Ao longo da entrevista, a jornalista também lamentou a demora final do relatório em torno das investigações do acidente. "Uma outra coisa que deveríamos ter no Brasil, uma regulamentação para data. Não temos data. Pode ser que leve 6 meses, 8 meses, 1 ano ou mais", disse.

Por fim, Adriana falou sobre a saudade que sente da filha. "Está sendo difícil. Como eu falo sempre, vai fazer 30 dias [do acidente], o mundo não para. Mas o meu mundo parou, porque minha filha era tudo para mim. Era tudo por ela. Tem sido muito difícil, não consigo desapegar das coisas dela. Às vezes, entro no quarto e fico olhando vestido que ela nem chegou a usar. Uma saudade de ouvir a voz dela", relatou a mãe de Liz em meio a lágrimas.

A menina estava no avião da Voepass com o pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos. Os dois iriam passar o Dia dos Pais juntos e morreram na queda do avião. O acidente vitimou todos os 58 passageiros e 4 tripulantes.

Música favorita da menina Liz

Em entrevista ao Fantástico, Adriana Ibba, mãe de Liz, contou que a filha entrava no carro e pedia para ouvir a música Areia, de Sandy e Lucas Lima. "Ela cantava lindamente", lembrou.

Com isso, em uma publicação no X, antigo Twitter, a cantora disse estar comovida com a história da pequena. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou Sandy.

Lucas Lima também se comoveu com a história. Nas redes sociais, ele escreveu: "Esse lance da guriazinha que faleceu no acidente em Vinhedo gostar de cantar Areia com a mãe… meu Deus, que dor dessa mãe. Que tragédia…"