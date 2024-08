Mãe da menina Liz comove com destino do corpo da filha após acidente de avião

Mãe de Liz Ibba revela a sua decisão sobre o destino final do corpo da filha após morte trágica em acidente de avião em Vinhedo

A mãe da menina Liz Ibba, de 3 anos, vive o luto pela morte trágica de sua filha no acidente de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na semana passada. Nesta quarta-feira, 14, ela revelou o que decidiu para o destino final do corpo da criança, que foi a vítima mais jovem da queda da aeronave.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Adriana Ibba contou que decidiu cremar o corpo da filha em São Paulo após a liberação do IML (Instituto Médico Legal). Em uma declaração comovente, ela explicou o motivo de sua escolha ao invés de transportar os restos mortais da menina até Cascavel, no Paraná.

"A minha decisão de cremar o corpo da minha filha é para ela não ser mais exposta do que já foi, receber formol, aquelas preparações e ter que ir ainda até Cascavel. Quero dar um descanso para ela, para o corpinho físico dela não ficar para lá e para cá, e não estender o sofrimento. Sei que ela já não está mais aqui, mas quero respeitá-la até o fim", afirmou ela.

Vale lembrar que Liz Ibba estava no avião da Voepass com o pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos. Os dois iriam passar o Dia dos Pais juntos e morreram na queda do avião.

Música favorita da menina Liz

A menina Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ela estava na companhia de seu pai, Rafael Fernando dos Santos. E a cantora Sandy se comoveu com a história da pequena.

Em entrevista ao Fantástico, a jornalista Adriana Ibba, mãe de Liz, contou que a filha entrava no carro e pedia para ouvir a música Areia, de Sandy e Lucas Lima. "Ela cantava lindamente", lembrou.

Com isso, em uma publicação no X, antigo Twitter, a cantora disse estar comovida com a história da pequena. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou.

Lucas Lima também se comoveu com a história. Nas redes sociais, ele escreveu: "Esse lance da guriazinha que faleceu no acidente em Vinhedo gostar de cantar Areia com a mãe… meu Deus, que dor dessa mãe. Que tragédia…"