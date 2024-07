Mãe de Isis Valverde decide raspar o cabelo em meio ao tratamento do câncer

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, decidiu raspar o cabelo em meio ao tratamento do câncer de mama e desabafou nas redes sociais

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, tem compartilhado sua luta contra câncer de mama em suas redes sociais. Neste sábado, 27, a pedagoga revelou que decidiu raspar os cabelos após os efeitos colaterais da quimioterapia.

Em sua conta no Instagram, Rosalba compartilhou uma foto em que aparece sem os cabelos e desabafou sobre a situação. "Após 20 dias da primeira quimioterapia (anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração que chegava até a bater devagarinho. Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver", começou ela.

Em seguida, Rosalba contou que foi difícil tomar a decisão. "Mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso! E, surpreendentemente, foi um acontecimento calmo, regado com as poucas lágrimas que ainda me restam. Um choro mansinho, sem barulho de trovoada, sem os clarões de relâmpagos costumeiros de quando eu decido fazer algo muito difícil. Se doeu? Sim, doeu. Mas não mais que todo o saldo de dor desses dois meses e pouco. Isso fez ficar mais fácil. A dor física sempre me foi insuportável. A emocional, nem tanto, por já ter lidado com muitas decepções e lutas ingloriosas. A gente vai calejando com o passar dos anos".

Rosalba prosseguiu seu desabafo. "Mesmo assim não está sendo fácil. Não mesmo. Resta agora só o desejo de que eu tenha capacidade de me dar e de receber o colo de que tanto preciso. Que nesse momento eu tenha o necessário acolhimento com tantas emoções, tudo ao mesmo tempo. Que eu possa continuar sendo a casa que me abriga e aquece e tenha outras casas para descansar em paz. Que eu compreenda que tenho limitações e que este fato implica desabar, chorar, desesperar e que os que me amam possam entender isso e ter a necessária sabedoria que a situação merece para me suportarem quando eu menos mereço. Porque não importa quem somos, quando esse momento chega somos obrigados a admitir sermos nada e a ouvir nossa voz interior dizendo, insistentemente, que as coisas vão melhorar, mesmo que isso pareça impossível agora. Os cabelos crescem. Sim, esses lindos cabelos que eu tanto amava crescem. E a gente confia, até mesmo por não ter escolha, que vai acabar crescendo também", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba Nable (@rosalbanable)

Desabafo

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais para dividir um longo desabafo com o público que a acompanha. Ela, que está em tratamento contra um câncer de mama, contou como tem se sentido desde que recebeu o diagnóstico da doença.

"Todas nós somos muitas mulheres. Umas muito jovens e apaixonadas pela vida. Outras vaidosas, imponentes e independentes. Algumas inquietas e barulhentas. Raras pensativas, sonolentas ou quase lentas. Mas nunca tão tristes", iniciou a mãe da artista em uma publicação no Instagram.

"E então uma delas conhece o câncer. Um companheiro indesejado e silencioso que caminhava lhe segurando pela mão há mais de um ano. Exames, biópsias, cirurgias. Tudo feito muito rápido para exterminar o nódulo. Lhe disseram que era uma batalha e que devia lutar. As armas e munições que lhe deram somente transformaram sua vida de protagonista em uma mera espectadora. E não havia escolha. Nem volta. Nenhum retorno", continuou Rosalba.