Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem Rock In Rio

Rock In Rio!

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank ganharam um vale night sem os três filhos para poderem curtir os shows do festival Rock In Rio

Nesta quinta-feira, 19, acontece mais um dia do festival Rock In Rio, no Rio de Janeiro, com shows de Ed Sheeran, Joss Stone, Jão, Gloria Groove, entre outros.

Diversos famosos marcaram presença no evento, entre eles estava Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que ganharam um vale night sem a presença dos três filhos.

O casal fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local e exibiu os looks estilosos. O ator optou por uma camiseta branca, calça jeans e uma camisa cor de rosa. Já a famosa arrasou com uma regata corset azul e calça jeans.

Casados desde 2010, Bruno e Giovanna são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos. O último trabalho de Bruno foi interpretando Heitor no filme Biônicos, na Netflix. Já Giovanna interpretou Juno em A Magia de Aruna, série do Disney+.

Homenagem

Bruno Gagliassousou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que completou 38 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, com quem tem três filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro, e na legenda rasgou elogios e se declarou para ela.

"Todo dia eu aprendo um pouco mais com você. Gosto de ficar te vendo, te admirando. Assistindo você ser você. É linda e forte. É a leoa. Não tem um dia que eu não pense 'que mulher incrível!'. Eu amo ter uma vida com você e tudo o que construímos. E tudo que ainda planejamos fazer. Eu te amo e desejo que seus 38 seja muito amor. Feliz aniversário!", escreveu Gagliasso.

Giovanna respondeu a homenagem do marido. "Te amo meu amor! Daqui até o infinito! Eu amo ser sua mulher!", declarou ela no comentário do post.