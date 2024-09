Esposa de Endrick compartilha reflexão após revelar casamento com o jogador

Após a mãe de Endrick publicar uma mensagem enigmática, a esposa do jogador de futebol compartilhou reflexão sobre 'lutar pelo amor'

A influenciadora digital e modelo Gabriely Miranda chamou atenção dos internautas na noite de segunda-feira, 16, ao compartilhar uma reflexão em suas redes sociais. A mensagem foi publicada horas após ela revelar publicamente que se casou com o jogador de futebol Endrick.

Por meio dos stories no Instagram, a esposa do atleta repostou um vídeo onde o apresentador Marcos Mion fala sobre a importância de lutar por quem se ama. O registro original foi publicado pelo perfil Marilia Marpin em agosto deste ano.

"Quando você encontrar alguém que está disposto a ficar do seu lado, comprometido a lutar junto, te entender, às vezes só ficando em silêncio segurando sua mão, alguém que realmente queira crescer e construir a vida ao seu lado, não deixa coisas como o ego e orgulho, principalmente o medo, destruírem tudo. Vale sempre a pena lutar pelo amor", diz um trecho da mensagem.

Mais cedo, a mãe de Endrick, Cintia Ramos, também compartilhou uma reflexão enigmática sobre honrar a família. A sogra de Gabriely publicou o registro em suas redes sociais horas antes do casal anunciar a oficialização da união.

Gabriely Miranda compartilha reflexão - Reprodução / Instagram

Vale lembrar que, em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a companheira. No entanto, sua mãe contrariou as declarações, afirmando que os dois ainda são muito novos para isso.

Apesar das especulações de um possível climão após as declarações durante a entrevista, Cintia Ramos e Gabriely Miranda pareciam conviver em harmonia e chegaram a protagonizar um abraço no Estádio Santiago Bernabéu após Endrick realizar seu primeiro gol no Real Madrid.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Quem é Gabriely Miranda? Conheça a esposa de Endrick

O jogador de futebol Endrick, de 18 anos, é um homem casado! Nesta segunda-feira, 16, ele e a esposa, Gabriely Miranda, de 21 anos, anunciaram que oficializaram o casamento. Com isso, que tal saber mais sobre a eleita do rapaz?

Gabriely Miranda é modelo e influenciadora digital. Ela tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e costuma postar fotos e vídeos de seus looks, dicas de beleza, da rotina e de suas viagens; confira mais detalhes!