Mãe de Endrick compartilhou reflexão antes de casamento: ‘Honre quem te honra’

Pouco antes de Endrick anunciar seu casamento com Gabriely Miranda, a mãe do jogador compartilhou uma reflexão enigmática sobre honrar a família

Nesta segunda-feira, 16, Endrick surpreendeu ao anunciar seu casamento com Gabriely Miranda em suas redes sociais. Poucas horas antes do anúncio, a mãe do jogador, Cintia Ramos, havia compartilhado uma reflexão enigmática em seu perfil sobre a importância de honrar aqueles que te honram e levantou especulações sobre a família.

Através de seu perfil no Instagram, Endrick e Gabriely compartilharam fotos de um ensaio fotográfico para celebrar o casamento. Enquanto o jogador de futebol está vestindo um terno preto e a modelo usa um vestido branco curto e fora do convencional no ensaio. Entre as imagens, eles aparecem posando em um estúdio exibindo suas alianças.

Na legenda, o casal confirmou oficialmente o casamento: “Mateus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.” Enfim, casados”, escreveram, sem revelar mais detalhes sobre a cerimônia, que pareceu bastante intimista. Até o momento, familiares não se manifestaram sobre o casório.

No entanto, poucas horas antes do anúncio do casamento, Cintia Ramos, mãe do jogador de futebol, compartilhou uma reflexão enigmática em seu perfil no Instagram. No vídeo, a pastora Camila Barros fala sobre a importância de 'honrar quem te honra', uma mensagem relacionada a um versículo bíblico sobre honrar a família e a Deus.

“Eu vou falar rasgado: não respeita tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história e você curte, comenta, compartilha, manda beijo e vai no aniversário. É uma quebra de princípio. Depois tá deprimido e não sabe porquê. Porque a Bíblia diz aqui a quem honra, honra. Se não tem honra, meu irmão sai desse Loop”, diz.

Mãe de Endrick compartilha reflexão nas redes sociais - Reprodução/Instagram

“Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra”, Camila declara em outro trecho do vídeo compartilhado por Cintia, que ganhou a legenda ‘Honra quem te honra’. Vale destacar que em entrevista na Globo no ‘Conversa com Bial', Endrick falou sobre o desejo de casar e ter filhos com a modelo, no entanto, sua mãe contrariou as declarações.

“Os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente”, disse a mãe do craque na ocasião. Apesar das especulações de climão na família após as declarações durante a entrevista, Cintia e Gabrielly pareciam conviver em harmonia e chegaram a compartilhar fotos juntas em uma viagem de férias com o jogador de futebol.

Como Endrick e Gabriely Miranda se conheceram?

Gabriely Miranda e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela revelou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial”, ela contou ao site CARAS.