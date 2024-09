Saiba o preço do vestido que Gabriely Miranda usou no casamento com Endrick

O jogador de futebol Endrick e a companheira, Gabriely Miranda, estão casados! Para a ocasião, Gabriely apostou em um look branco

O jogador de futebol Endrick e a companheira, Gabriely Miranda, deram um passo importante na relação! Nesta segunda-feira, 16, o casal anunciou ao público que estão casados! Em uma publicação conjunta no Instagram, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Para a ocasião, Gabriely apostou em um look branco feito em parceria com a stylist Deyse Santos. "Ela entrou em contato comigo e falou que gostaria de algo simples, mas elegante também para essa ocasião. Ela colocou muita ênfase para que fosse um vestido simples e romântico", disse a profissional ao portal Quem.

Deyse, então, buscou estilistas e marcas na Espanha, país para onde o casal se mudou após a contratação do atleta pelo Real Madrid. Segundo a stylist, o vestido escolhido é exclusivo e foi o segundo que a influenciadora experimentou. A peça é confeccionada em um tecido branco com brilho e conta com um grande laço lateral.

E o valor?

A peça custou 630 euros, o equivalente a cerca de R$ 3,8 mil. "Ela tinha me pedido algo simples, mas que fosse algo especial e marcante. Por isso a gente escolheu esse look que tem o laço marcante. Para a ocasião, foi o vestido ideal. Ela estava muito linda e se sentiu super confortável",

Para completar o look do casamento, Gabriely apostou em um par de scarpin nude da grife francesa Louboutin, que pode ser adquirido no Brasil por cerca de R$ 5,4 mil.

Na legenda da publicação em que anunciaram o casamento, os dois mencionaram um versículo da bíblia. "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveram.

Poucas horas antes do anúncio, a mãe do jogador, Cintia Ramos, havia compartilhado uma reflexão enigmática em seu perfil sobre a importância de honrar aqueles que te honram e levantou especulações sobre a família.