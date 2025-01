Fundação de Beyoncé anuncia doação para vítimas dos incêndios em Los Angeles

A cantora Beyoncé anunciou que vai doar 2,5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15 milhões, para ajudar as vítimas do incêndio em Los Angeles

A cantora Beyoncé anunciou que vai doar 2,5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15 milhões, por meio de sua fundação BeyGOOD, para ajudar as vítimas do incêndio de grandes proporções que assolam Los Angeles. Os recursos serão destinados para as famílias em Altadena e Pasadena, regiões fortemente impactadas pelas chamas que começaram na última terça-feira, 7, na costa oeste dos Estados Unidos.

A doação foi anunciada por meio de uma publicação nas redes sociais. "Los Angeles, estamos com você. A BeyGOOD anuncia a criação do Fire Relief Fund com uma doação de 2,5 milhões de dólares. O fundo é destinado a ajudar famílias na área de Altadena/Pasadena que perderam suas casas, e igrejas e centros comunitários para atender às necessidades imediatas dos afetados pelos incêndios florestais", disse a legenda.

Jamie Lee Curtis doa US$ 1 milhão para ajudar comunidades

Quem também realizou uma doação foi a atriz Jamie Lee Curtis. Ela compartilhou detalhes sobre sua iniciativa em seu perfil oficial no Instagram na última quinta-feira, 9.

"À medida que o fogo ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências disponíveis envolvidos no combate ao fogo e salvando vidas ainda estão trabalhando duro; e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros; meu marido, eu e nossos filhos prometemos US $ 1 milhão de nossa Fundação da Família para iniciar um fundo de apoio para nossa grande cidade e estado e as grandes pessoas que vivem e amam lá", escreveu Curtis.

"Estou em comunicação com o governador Newsom, o prefeito Bass e o senador Schiff sobre para onde esses fundos precisam ser direcionados para obter o maior impacto.", completou a atriz. Veja a publicação.

