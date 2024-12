Filha da Beyoncé rouba a atenção na estreia do filme e impressiona internautas

Blue Ivy, filha da Beyoncé, dá voz à personagem Kiara e a marcou presença na estreia do filme em Los Angeles, EUA, roubando todas as atenções.

Na noite de segunda-feira, 09, Beyoncé dividiu fotos da filha Blue Ivy, de 12 anos, no Instagram e disse estar orgulhosa da menina. A cantora marcou presença na pré-estreia de "Mufasa: O Rei Leão", em Los Angeles.

Na produção, a adolescente faz a voz da personagem Kiara, enquanto Beyoncé ficou responsável por Nala. "Minha linda menina. Esta é a sua noite. Você trabalhou duro e fez um trabalho maravilhoso como a voz de Kiara. A sua família não poderia estar mais orgulhosa. Continue brilhando", escreveu. Esse é o primeiro papel da jovem nas grandes telas.

Os seguidores da cantora se impressionaram com o tamanho da menina e encheram os comentários de elogios: “Peguei no colo, titia ama”, brincou uma, “Você brilha como o sol, tem a alma brilhante… simplesmente perfeita! Você nasceu para isso. O mundo que se prepare, porque você vai conquistar tudo!”, escreveu outro, “Já é maior que a Beyoncé em todos os sentidos!”, comentou uma terceira.

A primogênita atraiu as atenções com um vestido dourado escovado com decote em forma de coração drapeado, corpete torcido, cintura marcada e uma cauda digna de uma princesa feita sob medida por Christian Siriano.

Nas redes sociais, o estilista norte-americano comemorou. "A deslumbrante #BLUEIVYCARTER em Siriano personalizado hoje à noite mais dourada e glamourosa do que nunca!", escreveu ele. "Blue, você parece uma deusa e nós amamos fazer isso para você!", derreteu-se ele.

