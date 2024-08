Mãe de Ana Paula Arósio vive em associação para idosos; saiba como é o local

A CARAS Brasil apurou detalhes da associação onde vive Claudete Arósio, mãe de Ana Paula Arósio, em São José do Rio Preto (SP)

Nos últimos dias, Ana Paula Arósio (49) reapareceu na mídia após 16 anos longe da televisão. A atriz se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e sua vida pessoal novamente voltou a viralizar. Inclusive, sobre a relação da atriz com a mãe, Claudete Arósio. As duas não tem mais contato há anos, desde que Ana Paula desapareceu da mídia. Enquanto a artista optou por morar na Inglaterra, sua genitora vive em uma associação para idosos em São José do Rio Preto (SP). A CARAS Brasil apurou mais detalhes de como é o local; confira.

Claudete Arósio mora na Associação Geronto Geriátria (Agerip) de São José do Rio Preto, espaço que não se trata de um asilo ou casa de repouso, mas sim uma comunidade composta por associados moradores e não-moradores, com idade a partir de 50 anos. Na prática, é uma espécie de "vila" para idosos no interior do estado de São Paulo.

No local, há tanto chalés como terrenos, onde após adquirir um título de sociedade, você entra em uma espécie de comodato, em que paga uma taxa para construir, com seus próprios recursos um imóvel, na Associação. No caso desta segunda opção, o morador vive como em um condomínio, ou seja, tem a liberdade de se locomover e receber visitas, por exemplo, desde que sejam cumpridas as regras da Associação, como construir uma casa de no máximo 60m².

O local conta também com apoio a cuidados necessários, emergência e diversas atividades oferecidas, que vão de aulas de ginástica e natação até festas abertas à comunidade.

A VIDA DE CLAUDETE NA AGERIP

A CARAS Brasil apurou que Claudete Arósio já vivia em São José do Rio Preto (SP) em um condomínio quando decidiu ter sua casa na Agerip. Ao lado do marido Carlos Arósio, morto em 2015, ela se mudou para uma casa que construiu no local ainda antes do afastamento da filha, que, segundo ela, deixou de vê-la na mesma época em que sumiu da mídia. Até então, Ana Paula chegou a conhecer o espaço no início da década passada.

Para morar no complexo residencial, Claudete comprou um título, se associou com o então marido, adquiriu um comodato, uma espécie de título que há alguns anos custava R$ 15 mil reais, e construiu sua casa, onde segue vivendo como as dezenas de outros moradores, que se locomovem, recebem visitas e usufurem da cidade.