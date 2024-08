Quem é Claudete Arósio? Saiba mais sobre a mãe de Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio e Claudete Arósio estão afastadas há anos; saiba mais sobre quem é a mãe da artista

Nesta semana, Ana Paula Arósio (49) reapareceu na mídia após 16 anos longe da televisão. A atriz se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e sua vida pessoal novamente voltou a viralizar. Inclusive, sobre a relação da atriz com a mãe, Claudete Arósio. Saiba mais sobre quem é a genitora da artista.

Com quase 80 anos, Claudete Arósio é uma senhora reservada, vive longe da mídia e evitar aparecer ou conceder entrevistas, levando uma vida discreta. Em um raro momento onde aceitou falar com a imprensa foi no ano de 2020, onde ela conversou com o programa Balanço Geral, na época, ela evitou falar sobre o afastamento com Ana Paula Arósio.

Claudete Arósio era casada com Carlos Arósio, pai da atriz, morto em 2015, os dois viviam juntos no interior de São Paulo. Na época, Ana Paula não compareceu no velório de Carlos. Segundo Claudete, sua filha deixou de visitá-la na mesma época em que desapareceu da mídia.

Em 2007, a mãe da artista conversou com o programa Muito +, da Band, para falar sobre o paradeiro de sua filha e revelou mais detalhes sobre a falta de contato entre as duas. Na época, ela desabafou e revelou que estava há sete meses sem ver a herdeira.

A VIDA DE CLAUDETE NA AGERIP

A CARAS Brasil apurou que Claudete Arósio já vivia em São José do Rio Preto (SP) em um condomínio quando decidiu ter sua casa na Agerip. Ela se mudou para uma casa que construiu no local ainda antes do afastamento da filha, que, segundo ela, deixou de vê-la na mesma época em que sumiu da mídia. Até então, Ana Paula chegou a conhecer o espaço no início da década passada.

Para morar no complexo residencial, Claudete comprou um título, se associou com o então marido, adquiriu um comodato, uma espécie de título que há alguns anos custava R$ 15 mil reais, e construiu sua casa, onde segue vivendo como as dezenas de outros moradores, que se locomovem, recebem visitas e usufurem da cidade. Saiba mais.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDETE ARÓSIO: