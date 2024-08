Médico legista fala sobre as vítimas em acidente de avião: ‘Não sentiram dor’

Um médico legista explicou o que acontece com as pessoas em um acidente de avião, como o que aconteceu em Vinhedo na semana passada

O acidente de avião que aconteceu em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, deixou o Brasil comovido com a morte de 62 pessoas. Agora, o médico legista Dr. Antônio Nunes explicou o que acontece com as pessoas em uma queda de avião.

Em entrevista no podcast IEL Cast, ele explicou que as pessoas costumam desmaiar durante a queda do avião e não sentem o impacto com o solo. "Quando desce de uma vez, você desmaia, perde a consciência. Então, a chance de ter alguém acordado no final daquela queda, inclusive o próprio piloto, é quase impossível. É para estar inconsciente, pela lógica”, disse ele.

E completou: "Eles não sentiram dor. O corpo protege na queda, justamente do trauma que virá. [Ficam desmaiados], mas vivos. Ao chegar lá embaixo, com o trauma todo, vem a questão da morte em si”.

Vale lembrar que a causa da morte dos passageiros e tripulantes do avião que caiu em Vinhedo foi revelada pelas autoridades nesta semana. De acordo com o IML (Instituto Médico Legal), as pessoas morreram em decorrência de politraumatismo. "Hoje, nós temos a convicção de que todos morreram de politraumatismo. É uma certeza científica, a aeronave despencou de uma altura de 4 mil metros e, ao atingir o solo, o choque foi muito grande e todos eles sofreram politraumatismo", disse Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML.

Segundo Reis, as vítimas já tinham morrido com o impacto da queda e só depois foram carbonizadas. "As queimaduras que terminaram com a carbonização de alguns corpos foram secundárias ao politraumatismo", explicou.

Ele ainda afirmou que todas as vítimas serão identificadas completamente. "Eu garanto para vocês que quando esses corpos forem entregues aos seus familiares eles vão ter 100% de certeza que realmente é aquela pessoa. Nós não liberamos nenhum corpo, nenhuma pessoa, nenhum cadáver se não houver uma certeza absoluta dessa verificação, é por isso que daqui pra frente o processo vai ser um pouco mais lento."

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.