Luma Cesar, filha de Cesar Filho, mostra spoiler do vestido de casamento

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, está em contagem regressiva para subir ao altar e mostrou um spoiler do vestido de casamento

Em suas redes sociais, Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 168 mil seguidores. A jovem de 24 anos está em contagem regressiva para subir ao altar com Ed Beccle.

Nesta quarta-feira, 29, a digital influencer resolveu alguns dos últimos preparativos para a cerimônia. Luma provou os seus vestidos e chegou a se emocionar.

"Fiz a última prova dos meus vestidos, um do pré wedding e o oficial do casamento. E eles estão um sonho. Tão feliz, fiquei até emocionada", disse ela em seu Instagram Stories.

Além disso, Luma postou uma foto em que aparece com o vestido de noiva. A imagem foi embaçada para não entregar tudo sobre o modelito. Além disso, a famosa se declarou para o estilista Lucas Anderi.

"Obrigada por tanto cuidado, carinho e amor que você colocou nesse vestido. Obrigada pela sensibilidade de entender as minhas vontades, meu estilo e me traduzir nessa obra de arte. Saiba que você tem uma noiva aqui que te admira como pessoa, que admira o seu trabalho e que saiu do seu atelier completamente feliz e realizada".

Luma também fez questão de compartilhar uma foto em preto e branco em que seu noivo aparece provando o terno do grande dia. "E também teve prova do noivo mais lindo desse mundo", disse ela.

Convite de casamento

O apresentador Cesar Filho encantou seus seguidores ao mostrar os detalhes do convite de casamento de sua filha, Luma Cesar. Em um vídeo ao lado da esposa, Elaine Mickely, ele apresentou o convite elegante das bodas da herdeira.

A filha do casal e o noivo, Ed Beccle, escolheram um convite em envelope branco com o interior composto por uma aquarela em papel transparente e a página com as informações do grande dia.

"Estamos apaixonados pelo convite de casamento da nossa filha e do nosso genro. Pensa em um convite extremamente elegante, sofisticado, moderno, com a cara dos noivos e refletindo a essência do local… Simplesmente maravilhoso", disse a mãe coruja.

Luma e Ed vão casar no início de fevereiro de 2025. A noiva usará vestido feito pelo estilista Lucas Anderi.

