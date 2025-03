Luma Cesar explica por que está morando na casa dos pais após casamento

Recém-casada com estrangeiro, Luma Cesar explica por quanto tempo pretende ficar hospedada na mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely

A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, falou sobre onde morará com o esposo, o empresário estrangeiro Ed Beccle. Como já dito pela sua mãe, eles vão residir no Brasil, pois, o trabalho do marido da jovem pode ser feito online. Contudo, por enquanto, eles ainda não estão em sua casa própria.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a filha do apresentador do SBT foi questionada sobre quando terá um lar com o amado e ela explicou o que acontece. Luma Cesar então falou que estão construindo uma casa e que a obra ainda não tem previsão de término.

"Vamos morar no Brasil, estamos muito animados, já temos uma casa aqui, mas como o trabalho do Ed é lá fora, a família do Ed é á de fora, sempre vamos estar um pouco lá e um pouco cá, sempre vai ter essa divisão do nosso tempo entre os países, a Inglaterra, EUA, vamos estar entre os três, mas morar é aqui no Brasil", declarou.

Depois, ela falou sobre ainda não ter se mudado para sua resiência. " A casa que nós compramos, nós estamos fazendo uma reforma na casa , quem já lidou com reforma sabe que leva um tempo, por enquanto nós estamos hospedados na casa dos meus pais, que é uma delícia, mas nós também queremos nosso espaço, daqui um tempinho a gente vai pra outra casa, que vai ser nossa casa temporária, enquanto a nossa casa, casa, fica pronta, que ainda vai levar um tempinho, não sei exatamente quando, mas se deus quiser mais cedo do que imaginamos ", contou.

Ainda em seus stories, Luma Cesar esclareceu o motivo de ter aparecido sem aliança. A jovem recebeu também bastante questionamentos sobre onde estaria o anel.

Elaine Mickely revela por que Luma Cesar lutou para casamento acontecer

Em sua rede social, Elaine Mickely tirou a dúvida dos internautas sobre Luma Cesar ter lutado para o casamento acontecer e explicou a cautela que a herdeira teve ao se relacionar.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando e detalhou melhor a situação.

É bom lembrar que o casamento no civil do casal aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

