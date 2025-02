Luma Cesar exibe detalhes de seu vestido de noiva para casamento religioso

Herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar oficializou a união com Ed Beccle em uma cerimônia religiosa após casamento no civil

Filha mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar viveu mais um momento marcante em sua vida. Após oficializar sua união com o empresário inglês Ed Beccle no civil, a primogênita dos famosos realizou o casamento religioso neste sábado, 8, em Fortaleza, no Ceará.

Por meio das redes sociais, Luma compartilhou detalhes do vestido de noiva escolhido para a ocasião especial. Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, a jovem surgiu com uma peça branca longa de cetim sem alças e com um corset. O look usado foi assinado por Lucas Anderi, mesmo estilista do look anterior.

Além do vestido, Luma Cesar também exibiu detalhes da sandália de salto quadrado personalizada com a data de casamento dos noivos na parte interna do solado. A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely complementou a produção belíssima com algumas joias de luxo e uma grinalda no cabelo.

"Pronta para casar com o amor da minha vida", escreveu a noiva na legenda da postagem, recebendo diversos elogios e mensagens carinhosas dos internautas. "Uma princesa encantadora e pronta para o seu dia mais que especial! Sejam felizes", desejou uma. "Que perfeição!", disse outra.

Confira o vestido de noiva de Luma Cesar:

O look de Luma Cesar para o casamento civil

Luma Cesar usou as redes sociais para mostrar os detalhes do look que escolheu para se casar no civil com o empresário Ed Beccle. A cerimônia aconteceu na tarde de sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará.

Nos Stories do Instagram, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, fez várias poses para mostrar o vestido longo que usou na cerimônia. O look é do estilista Lucas Anderi. A jovem também mostrou o sapato de salto alto e os brincos; confira detalhes do look da noiva!

