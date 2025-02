Elaine Mickely revela que a filha terá terceiro casamento: 'Não acabou'

Após cerimônia civil e religiosa em Fortaleza, no Ceará, Elaine Mickely revela que a Luma Cesar terá mais um casamento com o marido estrangeiro; veja

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, revelou que a filha, Luma Cesar, terá um terceiro casamento com o empresário estrangeiro, Ed Beccle. Após selarem a união em uma cerimônia no civil e em outra no religioso, ambas em Fortaleza, no Ceará, o casal ainda pretende ter mais uma festa, mas dessa vez fora do Brasil .

Em seus stories, a ex-atriz recebeu uma pergunta sobre os jovens realizarem um casamento em Londres, na Inglaterra, já que o noivo é britânico, e Elaine Mickely contou que isso tem grandes chances de acontecer nos próximos meses.

"Então, quando eu penso que acabou, não acabou, eu já ouvi que sim, terá casamento lá em Londres para alguns dos familiares mais velhos que não conseguiram vir, muitos vieram, vieram acho que 50 pessoas mais ou menos", contou como alguns familiares do noivo vieram para o Brasil.

"Mas já ouvi dizer que sim, que teremos algo mais simbólico, menor, super intimista, da maneira deles lá, na Inglaterra, estou aguardando também as cenas do próximo capítulo, estou aguardando os noivos voltarem pra gente entender como é que vai ser essa dinâmica", falou sobre estar esperando a filha e o genro voltarem da lua de mel.

É bom lembrar que o casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

Elaine Mickely fala por que a filha lutou pelo casamento e onde ela morará

