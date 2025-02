Elaine Mickely fala por que a filha lutou pelo casamento e onde ela morará

Após a filha casar com estrangeiro, Elaine Mickely fala como a jovem lutou para o casamento acontecer e onde ela morará com o marido

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, falou sobre o casamento da filha, Luma Cesar, com o estrangeiro, Ed Beccle. Nesta quarta-feira, 19, a ex-atriz abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e recebeu algumas perguntas dos internautas sobre os recém-casados.

Em uma delas, a mulher do apresentador do SBT foi questionada sobre a herdeira dela ter lutado pela união com o empresário. Durante a cerimônia, em seu discurso, Elaine comentou que Luma lutou pela relação e, ao receber a dúvida, a famosa esclareceu o que quis dizer com sua declaração.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando.

"Então, quando eu digo que a Luma lutou é porque claro teve uma resistência né, do lado do Cesar principalmente, eu conheci o Ed mais rapidamente e senti de cara uma harmonia, uma verdade, uma generosidade, um amor e um carinho, mas é muito difícil sendo uma pessoa de fora", comentou.

Ainda nos stories, Elaine Mickely revelou onde o casal morará, já que ele é estrangeiro. " Eles vão morar aqui no Brasil, glória a deus, posso falar? Eles vão morar perto da minha casa, não é no mesmo condomínio, mas é próximo , Luigi também mora aqui próximo, gente, olha como deus é maravilhoso, o trabalho do Ed permite que ele tenha essa flexibilidade do trabalho online e quando tiverem reuniões muito importantes ele vai pros lugares, pra Inglaterra, Londres, Nova York, a vida deles vai ser aqui, eles têm muitos amigos e o Ed é mais brasileiro do que nós todos, o que ele já é apaixonado pelo Brasil", contou.

É bom lembrar que o casamento no civil dos jovens aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, ocorreu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará. Após a grande festa, eles estão fazendo uma viagem de lua de mel com destinos surpresas para Luma, tudo preparado por Ed.

Quem é o esposo de Luma Cesar?

O jovem, nascido em Hong Kong, mas que se divide entre Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e Brasil, contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, Ed Beccle falou em um vídeo gravado com Elaine Mickely como conheceu Luma no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos. "A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Com menos de 20 anos, Ed Beccle já tinha algumas empresas e a quinta foi seu aplicativo Glorify, uma plataforma de devocional e oração que recebeu um aporte de R$ 40 milhões de dólares.