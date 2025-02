Luma Cesar mostra detalhes do look de seu casamento no civil

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, mostrou nas redes sociais os detalhes do look que usou em seu casamento no civil

Luma Cesar usou as redes sociais para mostrar os detalhes do look que escolheu para se casar no civil com o empresário Ed Beccle. A cerimônia aconteceu na tarde desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará.

Nos Stories do Instagram, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, fez várias poses para mostrar o vestido longo que usou na cerimônia. O look é do estilista Lucas Anderi. A jovem também mostrou o sapato de salto alto e os brincos.

Mais cedo, Luma compartilhou um vídeo contando como conheceu Ed. "Eu e o Ed, a gente se conheceu no México através de uma amiga em comum, que ele conheceu no Brasil. Depois, essa amiga veio falar: 'Eu conheci esse garoto que é muito especial e ele estará sozinho no México ao mesmo tempo que vocês. Acho que vocês têm que sair para jantar um dia ou alguma coisa'. E fomos sair para jantar, mas fui eu, minha mãe, meu irmão, com o Ed. Foi um jantar de família. E foi assim que a gente se conheceu (...)", contou em um trecho.

Confira:

Luma Cesar mostra look de casamento - Foto: Instagram

Luma Cesar mostra look de casamento - Foto: Instagram

Luma Cesar mostra look de casamento - Foto: Instagram

Luma Cesar mostra look de casamento - Foto: Instagram

Onde será a lua de mel?

Em sua rede social, Luma Cesar falou sobre sua lua de mel. A jovem confessou que não sabe o destino e explicou que a surpresa faz parte de um pedido que fez para seu noivo a surpreender com um local diferente e nada óbvio.

"Muitas pessoas estão me perguntando para onde vamos na a nossa lua de mel… minha resposta? Eu não sei. Mas graças as minhas madrinhas perfeitas @juliaandrade.ja e @juliasaraivavieira, vou conseguir fazer minha mala sem me preocupar! Tenho as melhores madrinhas do mundo, sim ou sim. Algum palpite de destino?", compartilhou o vídeo dando detalhes.

