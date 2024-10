Luiza Brunet sai em defesa de Yasmin após críticas sobre sua aparência: ‘Corajosa’

Yasmin Brunet voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 31, para fazer um novo desabafo após ser criticada por aparência e recebeu o apoio da mãe, Luiza Brunet

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet (36) voltou a se manifestar, por meio das redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 31, depois de rebater comentários feitos sobre seu rosto, na madrugada. Desta vez, ela fez um desabafo sobre críticas ao seu corpo. "Se engorda, é criticado. Se emagrece, também", reclama. Entre os comentários de apoio na publicação, está o da mãe da famosa, a ex-modelo e ativista Luiza Brunet (62). "Corajosa", manifesta.

Yasmin usou a internet para questionar a ditadura da beleza. "Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre ‘demais’ ou ‘de menos’. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso. Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida", inicia.

"Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar “magra demais”, com fofocas sobre bichectomia, harmonização fácil, procedimentos estéticos e até comentários de que meu rosto estaria “fino demais”. Disseram que eu estou com ‘rosto de caveria’. É sério isso? Esse ciclo de cobranças e suposições levanta uma questão importante: quem definiu os padrões que dizem o que é “aceitável” ou “belo”? Quem define o que é ‘adequado’ ou ‘ideal’? O corpo feminino, assim como cada fase da nossa vida, carrega histórias, mudanças e, sim, o passar do tempo. Mas, enquanto muitos apontam o dedo, esquecem que a verdadeira liberdade está em respeitar o nosso próprio ritmo e os nossos processos", continua a modelo.

Ela segue expondo sua opinião: "Falam do corpo como se não refletisse nossas histórias, mudanças, dores. Quando lidamos com um problema de saúde, como foi meu caso, e buscamos tratamento, as críticas são outras. Mudam o foco, não os julgamentos. Que tal, ao invés de “como o corpo deveria ser”, a gente falar sobre o que realmente importa: nossa saúde, felicidade e o respeito aos nossos próprios tempos e processos? E se, ao invés de julgar, a gente começasse a acolher? Não há um único padrão para a beleza ou para a saúde – cada mulher tem seu próprio tempo, sua beleza, e uma jornada única. Que possamos celebrar a individualidade e entender que o verdadeiro autocuidado e a verdadeira aceitação começam dentro de cada uma de nós. Isso, sim, merece ser celebrado".

Yasmin recebeu o apoio de vários seguidores. Entre as mensagens de força e carinho, está o da mãe, Luiza Brunet. "Você é o meu orgulho, uma mulher corajosa e forte. Te amo muito", escreveu. A declaração da veterana das passarelas recebeu mais de 400 curtidas (até o fechamento desta matéria) e recados. "Uma mãe linda dessa por dentro e por fora só poderia criar outra linda por dentro e por fora", diz uma internauta. "Orgulho de acompanhar essas duas grandes mulheres", salienta outra.

CRÍTICAS NO BIG BROTHER BRASIL

Anteriormente, Yasmin postou um texto criticando quem fica opinando sobre seu rosto. "Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", começou ela, que lembrou as críticas que recebeu no Big Brother Brasil, inclusive de brothers da edição.

"Engraçado que, quando eu estava no BBB, tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci, eu estou magra demais, meu rosto está horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto. Vocês já pararam pra pensar que o MEU rosto e MEU corpo são MEUS?! Que quem tem que gostar ou não sou EU?!", disparou a famosa.

