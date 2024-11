Luísa Sonza revela o motivo de não mostrar mais o corpo

Luísa Sonza desabafou sobre a sexualização que muitas mulheres enfrentam e revelou o motivo de não mostrar mais o corpo

Nesta quarta-feira, 27, Luísa Sonza foi a convidada do programa Ambulatório da Moda e desabafou sobre a sexualização que muitas mulheres passam.

A cantora ainda revelou que decidiu não mostrar mais o seu corpo, o que é muito triste. "Eu acho que eu tinha uma certa inocência nesse negócio de mostrar corpo e da forma como eu me via. Porque, para mim, estava me sentindo bonita e gostosa, e tudo bem. Não me sexualizava como as pessoas faziam", começou ela.

Em seguida, a artista afirmou que deseja ser reconhecida por seu trabalho. "Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando para um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido".

Para concluir, Luísa comentou sobre sua relação com a moda. "Eu gosto de ser profunda nas coisas e a moda vem como um complemento do que já existe na música e no interior. Então, a gente vai colocando isso para fora".

Recado para os haters

Recentemente, Luísa Sonza decidiu deixar claro que não se abala com os comentários negativos que recebe nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, ela postou um meme do desenho Bob Esponja, e ironizou todos aqueles que "odeiam ela".

Na imagem, o personagem Patrick Estrela aparece acompanhado de um gato, dormindo embaixo das cobertas, apenas com as nádegas para fora, enquanto se refresca com um ventilador. "Imagina me odiar e eu literalmente estar na minha casa assim:", diz a publicação

Nos comentários dos Stories, os fãs concordaram com a cantora: "Cara, muito você", "'Aí, que a Luísa Sonza não sei o que'. Você assim em casa", escreveram alguns fãs.

