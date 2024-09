Luísa Sonza se declara para namorado e compartilha clique amoroso

A cantora Luísa Sonza repostou uma foto acompanhada pelo namorado Luís Ribeirinho nas redes sociais e se declarou para o médico

Nesta quinta-feira, 26, Luísa Sonza compartilhou com seguidores um clique romântico do namoro discreto com Luis Ribeirinho. A artista assumiu o relacionamento recentemente, mas fez breves aparições com o rapaz em março deste ano.

"Eu te amo", escreveu a artista na publicação. No registro, compartilhado inicialmente pelo namorado de Luísa, a cantora aparece abraçada ao rapaz. O momento de chamego vem após Luísa se apresentar no Rock In Rio.

Diferente da namorada, o amado da cantora leva uma vida discreta como médico. O rapaz é formado em medicina e se especializou em cirurgias plásticas durante sua residência na Alemanha.

Foto: Reprodução / Instagram

Medo de julgamentos

Luísa Sonza abriu o coração e confessou seu medo de julgamentos ao compartilhar fotos em suas redes sociais. Embora esteja vivendo uma ótima fase pessoal, a cantora desabafou sobre os comentários maldosos que frequentemente recebe ao postar registros mais descontraídos em sua conta.

No feed de seu perfil no Instagram, Luísa compartilhou um álbum de fotos recentes, mostrando momentos em pontos turísticos, viagens e até renovando o bronzeado sem roupa. Embora tenha recebido muitos elogios pelas imagens, a artista revelou que, apesar da recepção positiva, hesita em compartilhar esses detalhes de sua vida.

Nos stories, Sonza apareceu para explicar o motivo: "A galera está falando: 'Nossa, que legal quando a Luisa solta o dump e sua real personalidade'. Gente, eu só não posto mais porque eu tenho medo de assustar as pessoas. Não porque não é demais, é normal”, disse a artista, que relembrou alguns dos comentários maldosos em suas fotos.

“Só que quando eu também postava, em alguma época, foto normal minha, a galera [comentava]: 'Cara, não está bem, está estranho'", Luísa lamentou os julgamentos e fez questão de ressaltar que está vivendo uma ótima fase em sua vida pessoal, apesar da 'cara de brava': "Eu estou no melhor momento da minha vida, eu nunca estive tão feliz na minha vida, juro”, disse.