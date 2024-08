Luciano Huck faz relato sobre viagem ao estado do Amazonas

Em localidades do Amazonas, Luciano Huck pôde conhecer povos originários do Brasil e refletiu sobre a experiência nas redes sociais

De viagem ao estado do Amazonas, Luciano Huck realizou uma experiência imersiva na cultura brasileira, ao visitar comunidades indígenas do país. Nesta sexta-feira, o apresentador do Domingão dividiu com seguidores um relato sobre os dias que passou na região conhecida como "Cabeça do Cachorro", onde conheceu algumas cidades do norte brasileiro.

"Registros de dias repletos de aprendizado em um dos lugares mais incríveis que já tive a oportunidade de visitar no Brasil: a região da Cabeça do Cachorro, especialmente São Gabriel da Cachoeira, Maturacá e Tunui. Foi um mergulho profundo na história deste país, na identidade dos povos que sempre estiveram aqui, e no entendimento da importância do braço forte e da mão amiga do Exército Brasileiro naquela região", relatou o apresentador.

Luciano posou com alguns nativos da região, exibindo a diversidade cultural brasileira. O apresentador também exibiu um pouco do trabalho do Exército Brasileiro na região, importante para manter a segurança do local.

Nos comentários, fãs de Huck se impressionaram com os registros: "Que lindos! Deve ser uma emoção estar na presença de todos! Só 'fotão'", escreveu uma admiradora de Luciano. "Ah! Volte para conhecer ainda mais do nosso Amazonas", sugeriu uma moradora do estado. "Você é gigante, genial e incrível! Que Deus te abençoe grandemente pelo seu trabalho incrível", elogiou um usuário do Instagram.

De férias, Luciano sofre acidente

A viagem ao Amazonas, vem depois do artista sofrer uma lesão em uma das mãos depois de cair de uma escada, durante férias com a família. Luciano mostrou aos seguidores que, ao retornar para casa, precisou por passar por um exame de raio-x, apenas para conferir se não havia se machucado de forma grave.

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão", explicou o apresentador, exibindo o registro do exame.