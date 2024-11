Lucas Rangel explica escolha da cor preta para padrinhos de seu casamento

Após seu casamento com Lucas Bley, Lucas Rangel explicou por que escolheram a cor preta para as madrinhas. Veja o que ele disse!

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram nesta segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Agora, nesta terça-feira, 12, Rangel abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou sobre a escolha da cor preta para os padrinhos.

"Por que escolheram preto para as madrinhas? Achei que ficou lindo", quis saber a internauta. "Porque queríamos uma coisa mais minimalista e dualista. Muito do casamento girava em torno da cor branca, então criou essa estética clássica com elas vestidas de preto! Dá um tom de elegância, né? Os americanos usam bastante", explicou.

Story de Lucas Rangel (Reprodução/Instagram)

Lucas Rangel e Lucas Bley: Veja detalhes do grande dia

Para o grande dia, os noivos apostaram em looks iguais. Os dois foram até o altar com looks completamente brancos, compostos por terno, gravata e sapatos estilosos. Além disso, Rangel precisou usar uma bota ortopédica, já que se machucou poucas semanas antes do grande dia.

Os noivos escolheram a decoração clássica com toque de modernidade e optaram por detalhes em tons de branco e preto. O bolo de casamento todo branco contou com estilo moderno e foi colocado em uma mesa dos doces repleta de flores, cristais e docinhos personalizados. E o sabor era de pistache com framboesa. Já o cardápio contou com pratos sofisticados e para todos os gostos.

Após o grande dia, Rangel compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais. O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos noivos, detalhes dos padrinhos e a emoção dos pombinhos. Logo após, as imagens exibiram detalhes de como foi a troca de votos e o beijo apaixonado do casal, que celebrou a oficialização da união em seguida.

