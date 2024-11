Lucas Rangel exibe vídeo oficial do seu casamento com Lucas Bley

Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram no Palácio Tangará, em São Paulo. E Rangel compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram nesta segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Agora, nesta terça-feira, 12, Rangel compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais.

O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos noivos, detalhes dos padrinhos e a emoção dos pombinhos. Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi a troca de votos e o beijo apaixonado do casal, que celebrou a oficialização da união em seguida.

"CASADOS! Um dia inesquecível e abençoado! Te amarei para todo sempre…", escreveu Rangel na legenda da publicação. E Bley se declarou: "Foi mais do que sonhei. Foi lindo, te amo".

E os internautas se emocionaram com o vídeo. "Tô desidratada de tanto que choro desde ontem, eu me senti literalmente fazendo parte desse casamento. E o sentimento de conquista e gratidão dentro do meu coração emana! Foi lindo demais, vocês merecem muito. Que seja o início de uma vida toda", disse uma.

"E foram felizes para sempre! Deus abençoe sempre essa união. Amamos vocês", comentou outra. "Já estou chorando com esses poucos vídeos...a hora que você soltar tudo vou me acabar em lágrimas. Felicidades, muitas felicidades..amo vocês", escreveu mais uma.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS RANGEL (@lucasranngel)

Lucas Rangel e Lucas Bley: Veja detalhes do grande dia

Para o grande dia, os noivos escolheram looks iguais. Os dois caminharam até o altar com looks completamente brancos, compostos por terno, gravata e sapatos estilosos. Além disso, Rangel usou uma bota ortopédica, já que se machucou poucas semanas antes do grande dia.

Os noivos escolheram a decoração clássica com toque de modernidade ao optarem por detalhes em tons de branco e preto. O bolo de casamento todo branco contou com estilo moderno e foi colocado em uma mesa dos doces repleta de flores, cristais e docinhos personalizados.

Leia também: Noivo de Lucas Rangel comove ao revelar significado da data de casamento