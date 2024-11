Lucas Bley abre registros ao lado das madrinhas de casamento com Lucas Rangel

Atualizando as redes sociais, o influenciador digital Lucas Bley encantou os seguidores ao abrir registro na companhia de suas madrinhas de casamento

Nesta terça-feira, 12, Lucas Bley movimentou as redes sociais ao compartilhar fotos com as madrinhas de seu casamento com Lucas Rangel. O casal de influenciadores oficializou a união na última segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo.

"As madrinhas mais perfeitas", declarou Bley na legenda da publicação. No registro, as madrinhas usavam preto, enquanto o noivo vestia um look branco. Entre elas, estavam as influenciadoras Franciny Ehlke, Zoo, Gkay e Flávia Charallo.

Nos comentários, amigos e fãs se declararam ao influenciador. "Foi muito especial fazer parte desse momento tão lindo na vida de vocês! E mais especial ainda é acompanhar esse amor desde o início, amo vocês!!!", escreveu Zoo. "Que HONRA ser sua madrinha! Estarei sempre aqui, príncipe", ressaltou Flávia Charallo. "O casamento teve uma estética tão lindaaa!!!! Tão feliz por vocês", elogiou um seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bley (@lucasbley)

Lucas Bley reage ao nascimento do filho de Viih Tube após casamento com Lucas Rangel

Nasceu na última segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer. O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, em seu perfil no Instagram. A notícia bombou no mundo das celebridades e alguns famosos celebraram a chegada do pequeno. Quem se pronunciou sobre o assunto foi Lucas Bley, amigo do casal; confira.

O segundo filho de Viih Tube e Eliezer veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm. Além disso, o influenciadora digital também já mostrou as primeiras fotos do dia do nascimento de Ravi. Veja clicando aqui.

Depois dessa notícia, Lucas Bley reagiu ao nascimento do segundo filho de Viih Tube e Elizer. Os influenciadores digitais são padrinhos de casamento do influenciador digital. Sem entrar em muitos detalhes, o esposo de Lucas Rangel se pronunciou sobre a chegada de Ravi.

Nas redes sociais, Lucas Bley celebrou o nascimento do herdeiro de Viih Tube e Eliezer. O influenciador declarou, em seu nome e no do marido, seu amor pelo pequeno: "Ravi, titios te amam! Ainda mais por ter nascido nessa data especial".

Vale lembrar que os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram na segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Viih Tube foi convidada para ser madrinha de casamento do casal. Contudo, a empresária não marcou presença no evento ao lado do marido Eliezer, por conta do nascimento do filho.