Lucas Rangel volta a andar após fratura no tornozelo: 'Em choque'

Lucas Rangel celebrou o fato de conseguir voltar a andar após fraturar o tornozelo. O digital influencer se casa em breve com Lucas Bley

Recentemente, Lucas Rangel levou um tombo e fraturou o tornozelo. O digital influencer passou por uma cirurgia e se desesperou com a proximidade do seu casamento com Lucas Bley.

Nesta quarta-feira, 6, o famoso compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo mostrando que está conseguindo andar após muita fisioterapia.

"Há duas semanas, eu quebrei meu pé em três lugares e passei por uma cirurgia. Como aconteceu perto do meu casamento, as chances de voltar a andar até lá eram praticamente impossíveis. Mas para o meu Deus nada é impossível. E cá estou voltando a andar cinco dias antes do meu casamento. Deus é um Deus de milagres", celebrou ele.

Na legenda, Lucas ainda afirmou que está em choque com a situação. "Eu estou andando. Repito: Eu estou andando. Deus é um Deus de promessa e de milagres! Obrigado meu Jesus, por me dar esse presente dias antes do dia mais importante da minha vida! Toda honra e Glória a Ti, hoje e sempre! Eu estou em choque ainda", escreveu.

Relembre o caso

O influenciador digital Lucas Rangel surpreendeu a todos ao revelar que passou por uma cirurgia de emergência apenas um mês antes do seu casamento com Lucas Bley. Ele exibiu fotos no hospital e apareceu com a perna imobilizada após o procedimento cirúrgico. Inclusive, o artista explicou o que aconteceu.

Lucas contou que torceu o pé na rua e fraturou o tornozelo. Com isso, ele teve que colocar 8 parafusos e uma placa no local para voltar a andar normalmente. Agora, ele está de repouso.

"Por que não quebrar meu tornozelo a menos de um mês do meu casamento né? kkkkkkkkk das coisas que acontecem com Lucas Rangel, está aí uma nova! Ontem escorreguei na rua (coisa boba real) e virei minha perna para trás. De primeira achei que tinha só torcido, mas fraturei e tive que passar por uma cirurgia que colocou 8 parafusos e uma placa! Graças a Deus, por que tudo nessa vida Ele que permite e Ele que cura, estou bem! Depois de todo esse susto, agradeço que foi “só isso” e não algo bem pior! Agora, mais do que nunca, me sinto PRONTO, ANIMADO e FELIZ para a chegada do meu casamento! Orem por mim e que Deus esteja comigo nessa recuperação!", disse ele.

